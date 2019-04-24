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Otoyolda şok görüntüler! Yatarak sürdüler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu tehlikeli yarış diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Otoyolda şok görüntüler! Yatarak sürdüler

Bursa-Ankara otobanında kaydedilen görüntülerde yatarak motosiklet yarışı yapan ve adeta ölüme meydan okuyan iki çılgın genç görenleri hayrete düşürdü.

Kimliği öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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Modifiye edilmiş mobiletlerin üzerine yatarak yarış yapan sürücüler, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kasksız motosikletlinin tehlikeli yarışı ise başka bir araçtaki kişiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bir ara bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulan sürücülerin o anlarını kayıt altına alanların heyecanı kayıtlara yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa Motosiklet Ankara otoyol

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