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Otoyoldaki köpeği yakalamak için her şeyi yaptılar

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 22:44 | Son Güncelleme

ABD'de bir otoyolda sürücüler, trafikteki araçların arasında koşturan başıboş köpeğin zarar görmemesi için köpeği yakalamaya çalışsalar da başarılı olamadılar.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Ontario şehrindeki bir otoyolda meydana geldi. Sürücülerin köpeği yakalama çabası, başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

İlk olarak otoyol kenarında koşmakta olan köpek daha sonra araçların arasına girip, trafikte koşturmaya başladı. Bunu gören sürücüler de köpeğin zarar görmemesi için sağ çekip, köpeği yakalamaya çalıştı. Sürücüler köpeği yakalamak için her şeyi yaptıysa da köpek hepsinden kaçıp, bariyerlerin üstünden yan şeride atladı.

Tüm bunlar olup biterken, görüntüleri kayda alan kişi kahkahalara boğuldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd köpek

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