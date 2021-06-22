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Ousmane Dembele 3. kez bıçak altına yatacak

22.06.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Macaristan'la oynadığı maçta sakatlanan Ousmane Dembele'nin ameliyat olacağı açıklandı.

Ousmane Dembele 3. kez bıçak altına yatacak

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'nın Macaristan'a karşı oynadığı maçta sakatlanan 24 yaşındaki Fransız forvet Ousmane Dembele'nin ameliyat edileceği bildirildi.

Barcelona Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, sağ dizinde yırtık tespit edilen Dembele'nin operasyona alınacağını duyurdu.

İspanyol basını da Fransa Milli Takım kampını terk eden ve Barselona'da doktor kontrolünden geçem Dembele'nin ameliyatının ardından 4 ay kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiğini iddia etti.

Barcelona'da 4 sezondur forma giyen Dembele, çok sık sakatlık sorunu yaşarken, üçüncü kez ameliyat geçirecek.

Fransa ile Macaristan arasında 19 Haziran'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılamanın 57. dakikasında oyuna giren Dembele, 87. dakikada sakatlanıp sahadan çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Milli Futbol Takımı
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