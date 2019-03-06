Outward için nefes kesen oynanış videosu

Mart ayı oyun severler açısından hayli hareketli geçecek. Bu ay içerisinde merakla beklenen birkaç yapım raflardaki yerini almış olacak. Nitekim Outward da bunlardan biri. Şimdiye kadar yayınlanan tanıtım videoları ile oyun severlerin dikkatini çekmeyi başaran yapım 26 Mart’ta satışa sunulacak.

Peki Outward, diğer RPG oyunlarından farklı olarak oyun severlere neler vaat ediyor. Açık konuşmak gerekirse bu oyunu türevi yapımlardan ayıran en önemli özelliği aşırı derecede zor olması. Genel olarak oyunlarda kontrol ettiğimiz karakterler, karşımıza çıkan düşmanlardan çok daha güçlü olur. Zaten bu sebepten ötürü üzerimize aynı anda 20 – 30 düşman saldırsa bile mücadeleden sağ çıkma ihtimalimiz çok yüksekti.

Outward’ta ise tam tersi bir durum söz konusu. Oyundaki kontrol ettiğimiz karakter ile karşımıza çıkan düşmanlar hemen hemen aynı güç kalibresinde. Yani tek vuruşta bir düşmanı yıkabiliyorsak, bu onun da bizi tek vuruşta indirebileceği anlamına geliyor. O yüzden oyun boyunca dikkatli olmalı ve bize verilen güçleri mantıklı bir şekilde kullanmalıyız.

Aslında yapımcıların zorluk seviyesini bu kadar üst seviyede yapmasının sebebi, oyuncuları grup halinde oynamaya teşvik etmek. Çünkü bu oyun split screen ve online co-op desteğine sahip. Yani bu oyunu tek oynamak yerine, arkadaşlarınızla oynamak çok daha keyifli olacaktır.



