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Ovacık'ın güzellikleri objektiflere yansıdı

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 14.05.2019 07:31 | Son Güncelleme

Doğal güzelliklere ve kültürel zenginliğe sahip olan Tunceli'nin Ovacık ilçesi, ilkbahar mevsimiyle beraber fotoğraf tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Ovacık'ın güzellikleri objektiflere yansıdı
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Ovacık ilçesindeki Burnak, Kızık, Çakmaklı ve Akyayık köylerini ziyaret eden fotoğrafçılar, yöresel mimariyle inşa edilmiş köy evlerini ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların günlük yaşamını fotoğrafladı.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli ovacık

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