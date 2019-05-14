Ovacık'ın güzellikleri objektiflere yansıdı

Ovacık ilçesindeki Burnak, Kızık, Çakmaklı ve Akyayık köylerini ziyaret eden fotoğrafçılar, yöresel mimariyle inşa edilmiş köy evlerini ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların günlük yaşamını fotoğrafladı.
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