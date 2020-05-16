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Oya Aydoğan mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Oya Aydoğan ölümünün 4.yılında Ulus mezarlığındaki kabri başında oğlu Gurur Aydoğan ve şarkıcı arkadaşı tarafından okunan dualar ile anıldı. Anma töreninin ardından kendisine Baş sağlığı dileklerini sunan gazetecilerin sorularını cevaplayan Aydoğan "Her yıl olduğu gibi yine anmaya geldik annemi, ömrümün sonuna kadar bu hep böyle olacak inşallah. O benim en değerlim çokta önemli bir sanatçımızdı" dedi.

Oya Aydoğan mezarı başında anıldı

Geçtiğimiz anneler gününde sosyal medyadan annesi Oya Aydoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan duygusal anlar yaşanmasına sebep olmuştu, Konuyla alakalı konuşan Aydoğan,” Annemle ilgili konularda bazen çok hüzünlenip bazende çok mutlu olabiliyorum. İnsanoğluyuz sonuçta ne yazık ki hayat devam ediyor , ben ne kadar şanslıyım ki böyle bir annenin evladı olmuşum diyorum her zaman ” dedi.

“HER ZAMAN ANNEMİN YANINDA OLDULAR”

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Geçtiğimiz günlerde Oya Aydoğan’ın yakın arkadaşlarından olan Nur Yerlitaş’ın ve Bülent Ersoy’un annesinin vefatı ile ilgili duygularını paylaşan oyuncu ” Nur abla ve Bülent hanım annemin en yakın arkadaşıydı , annemin her zaman kötü gününde yanında oldular. Benimde kötü günlerimde yanımdaydılar ve bende Bülent Ersoy’un annesinin cenazesine gidip yanlarında olmaya çalıştım. Nur abla zaten burada yatıyor biliyorsunuz Allah hepsine rahmet eylesin inşallah ” dedi. Basın mensuplarına bu özel günde kendisini yalnız bırakmadıkları için tek tek teşekkür eden Gurur Aydoğan anma töreninin ardından aracıyla oradan ayrıldı.

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