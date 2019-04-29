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Öykü Arin'in sağlık durumuyla ilgili yeni haber! Annesi duyurdu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Ender görülen lösemi türü JMML ile savaşan 4 yaşındaki minik Öykü Arin'in, annesinden gerçekleştirilen yarı uyumlu ilik naklinin üzerinden 11 gün geçti. Anne Eylem Şen Yazıcı, kızının artık saçlarının hızla dökülmeye başladığını söyledi.

Löseminin nadir bir türü JMML ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin’in tedavisi sürüyor. İzmir’de yaşayan Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 4 yaşındaki kızı için başlatılan “Öykü Arin’e umut ol” kampanyası sonrası Türkiye ve yurt dışından birçok ülkede kan bağış kampanyaları başlatılmıştı.

Binlerce kişi Öykü için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu uygun donör bulunamadı. Sürecin ardından doktorlar, Öykü Arin’in organlarının zarar görmemesi için annesinden yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 18 Nisan’da anneden nakil işlemi gerçekleştirildi. Uyum sürecinin belirlenmesi için hastanede kontrol altında tutulan anne ile kızı 28 gün boyunca steril odada tutulmaya başlandı.

"SAÇLARI HIZLA DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Nakilin gerçekleşmesinin 11 gün sonrası ise anne Eylem Şen Yazıcı, kızının son durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulundu. Yazıcı, “Oldukça yoğun bir koşturmaca oluyor. Buradan hem kendi tarihimiz için günlük hem de durumu merak eden dostlar için bilgilendirme yapmış olayım. Şu ana kadar kusma, ciddi karın ağrıları, ishal ve 3 günlük ateş ile baş etti. Bunlar bu süreçte karşılaşacağını ön gördüğümüz tepkiler idi. Nakil sürecine dair şu ana kadar ciddi bir sorun olmadı. Zamanımız zorlandığı anların dışında oyunla, kitapla, gülerek, eğlenerek geçiyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren benden alınan kök hücrelerin O'nun iliğine yerleşmeye başladığına dair emareler bekliyor olacağız. Umutlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız bizimle olsun. Ve evet artık saçları hızla dökülmeye başladı” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Arin JMML lösemi ilik nakli

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN, ACİL ŞİFALAR VERSİN. DUALARIMIZ SİZİNLE.
Rabim yar ve yardımcısı olsun...
Allah yardımcınız olsun
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