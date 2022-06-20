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Öykü Karayel'den şaşırtan 'çene' itirafı! "Yamuk çenemle ilgili iltifat alıyorum"

20.06.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Güney, Kalp Atışı, Kara Para Aşk gibi pek çok yapımda rol alan ve son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye karakteriyle ekranlarda olan Öykü Karayel, İbrahim Selim ile Bir Gece programının konuğu oldu. Ünlü oyuncu Selim'in sorularına samimi yanıtlar verdi ve çenesi hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu.

Öykü Karayel'den şaşırtan 'çene' itirafı! "Yamuk çenemle ilgili iltifat alıyorum"

2018 yılında Can Bonomo ile dünyaevine giren ve senelerdir pek çok dizi, filmde yer alan oyuncu Öykü Karayel, İbrahim Selim ile Bu Gece programının yeni bölüm konuğu oldu. Ünlü oyuncu, programda kardeşi Ezgi Karayel ile çok fazla karıştırıldığından bahsetti. İbrahim Selim'in sorularına samimi yanıtlar veren isim, sosyal medyada çenesi hakkında yapılan yorumlardan dert yandı.

ÖYKÜ KARAYEL'DEN ŞAŞIRTAN 'ÇENE' İTİRAFI!

Ünlü oyuncu, Selim'in sorduğu 'iltifat' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Sunucu İbrahim Selim, Karayel'e "Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi?" sorusunu yöneltti. Öykü Karayel ise soruya karşılık "Yamuk çenen sana çok yakışıyor" yanıtını verdi.

"KİMSENİN YAMUK BİR YERİ KİMSEYE YAKIŞAMAZ"

İbrahim Selim'i kahkahaya boğan bu yanıtın ardından ünlü oyuncu "Ve bu yalan arkadaşlar, böyle bir şey olamaz. Kimsenin yamuk bir yeri kimseye yakışamaz." ifadelerini kullandı.

"BUNU HİÇ KİMSE İLTİFAT OLARAK SAKIN HA DENEMESİN"

Çenesi hakkında yapılan yorumlardan dert yanan Karayel ayrıca "Bunu hiç kimse iltifat olarak sakın ha denemesin. Öyle bir şey yok." diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Ünlü oyuncu çenesi ilgili Twitter'da çok yorum döndüğünden söz ederek kendi Twitter'ı olmadığını ve özellikle Kuzey Güney zamanında arkadaşlarının ona durumu anlattığından bahsetti.

"CAN BONOMO'DA DİKKAT BOZUKLUĞU VAR"

Ünlü oyuncu İbrahim Selim'in sorduğu "Can Bonomo'yu vazgeçirmeye çalıştığın, seni çok yoran bir alışkanlığı var mı?" sorusuna ise "Alışkanlığı diyemem ama evet çok yoran bir tarafı var. DEHB yani dikkat bozukluğu var." yanıtını verdi.

"DİKKAT BOZUKLUĞU OLAN BİRİYLE YAŞAMAK ZOR"

Dikkat bozukluğu olan biriyle yaşamanın zor olduğunu ve en başlarda olayın şahsi algılandığını söyleyen isim, Bonomo'ya sürekli "Dinlemiyor musun?" şeklinde soru yönelttiğini itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel
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