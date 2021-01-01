MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öykü Karayel karnını gösterdi! Bebeğinin adını açıkladı

Öykü Karayel karnını gösterdi! Bebeğinin adını açıkladı

01.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Öykü Karayel karnını gösterdi! Bebeğinin adını açıkladı

Bir Başkadır dizisindeki performansıyla dikkat çeken Öykü Karayel, bebeğinin adını ilk kez açıkladı. Öykü Karayel-Can Bonomo çifti pozlarıyla beğeni topladı.

2018 yılında evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. 5 aylık hamile olan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte objektiflere poz verdi.

Karayel'in karnı burnunda pozları büyük beğeni topladı.

IMG_8087

Karayel, paylaşımının altına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düştü.

'ROMAN' İSMİNİN ANLAMI NE?

Genelde erkeklere verilen 'Roman' ismi İncil'de geçiyor. Roman'ın İncil'deki anlamı ise güçlü ve kuvvetli. Roman ismi diğer dillerde ise 'Romalı Adam' anlamına geliyor. 'Roman' ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu Seren Serengil gözyaşlarına boğuldu
O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu kim oldu?O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu kim oldu?
WandaVision için geri sayım başladıWandaVision için geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Dansöz oynattı! 'Aman Ebubekir Bey'e söylemeyin'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Işıl Reçber ve Rüştü Reçber'in kızı sosyal medyayı salladı

Kızları sosyal medyayı salladı!

İbo Show'a katılan Seda Sayan, Ahmet Kaya şarkısı söyleyince...

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

O Ses Türkiye 2021 kazanan ismi belli oldu! O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu kim oldu?

Hande Erçel süper mini elbisesiyle beğeni topladı

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Selena Gomez, Facebook’u suçladı

Olay suçlama! 'Aşılarla ilgili yalanların yayılmasına...'

Amanda Holden 2020'e iç çamaşırındaki notu göstererek veda etti

2020'e iç çamaşırındaki notu göstererek veda etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.