Öykü Karayel karnını gösterdi! Bebeğinin adını açıkladı

2018 yılında evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. 5 aylık hamile olan Öykü Karayel, eşi Can Bonomo ile birlikte objektiflere poz verdi.

Karayel'in karnı burnunda pozları büyük beğeni topladı.

Karayel, paylaşımının altına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düştü.

'ROMAN' İSMİNİN ANLAMI NE?

Genelde erkeklere verilen 'Roman' ismi İncil'de geçiyor. Roman'ın İncil'deki anlamı ise güçlü ve kuvvetli. Roman ismi diğer dillerde ise 'Romalı Adam' anlamına geliyor. 'Roman' ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor.

