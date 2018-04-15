Öykü Serter son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü!

43 yaşındaki başarılı sunucu Öykü Serter, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Arkadaşının yaptığı yoruma İngilizce Türkçe karşılık verince takipçilerin diline düştü.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

Ya öykücüm bu nasıl bir ingilizce ayıp yahu! hiç cool durmuyor be güzelim Türkçenin arasına iki ingilizce kelime sıkıştırınca

Bir de sunucu değil mi Oyku. ..Eskiden Turkceyi en güzel spikerler ve sunucular kullanırdı.

kamaaaaaan lanet olasi cumlenin neyini anlamadın dostum

Türkilizce diyoruz biz ona

Kim baslatti bu akımı ve niye durmuyoruz

Normalde konuşurken Türkçe’yi ne kadar iyi kullandığını biliyoruz. Sosyal medyada istediği gibi yazar, kime ne?