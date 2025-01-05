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Öyküleme nedir? Tekniği nasıl kullanılır? Öyküleme örnekleri

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.12.2024 22:13
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Anlatılacak bir olay ya da kavramların nasıl anlatıldığını ifade eden edebiyat terimi olarak anlatım biçimleri ifadesi kullanılır. Farklı türlerde farklı anlatım biçimleri kullanılabilir. Yazarın ifade etmek ya da anlatmak istediğine bağlı olarak farklı anlatım teknikleri tercih edilebilir. Bir olayın anlatımı ve bir düşüncenin anlatımı farklı yöntemler gerektirir.

Öyküleme nedir? Tekniği nasıl kullanılır? Öyküleme örnekleri

Aktarılmak istenen olay ya da durum çeşitli teknikler kullanılarak anlatılır ve okuyucu üzerinde bir etki bırakmak amaçlanır. Bir konunun ele alınışı ya da o konunun işlenişi olarak kullanılan yazılı anlatımın planlanmasında önemli unsurlar bulunur. Bu unsurlar 4 temel anlatım tarzıdır. Açıklama, tartışma, betimleme, hikâyeme ve öyküleme, bir yazı ya da bir konuşma metninde kullanılan, anlatılanı destekleyen önemli unsurlardır.

Öyküleme nedir?

En kısa ve net ifadesi ve tanımı ile, tasarlanan ile gerçek hayatta yaşanan olayların ve durumların belli bir kurgu içinde aktarılmasına öyküleme denir. Öyküleyici anlatım türünde olaylar bir akış şeklinde, kişi, yer ve zaman ögeleri üzerinde kurulmuştur. Bu anlatım tekniğinde amaç okuyucunun olayın içinde yaşamasını yaşıyor gibi hissetmesini sağlamaktır.

Anlatıcı bir olayın örgüsünün belirtilen zaman içinde karakterlerin eylemlerini ve gelişimlerinin aktarılarak sunulması ile oluşan bir anlatım şeklidir. Edebiyatın temel taşlarından biri olan bu teknik hem kısa öykülerde hem de roman gibi uzun metinlerde kullanılabilir bir tekniktir.

Öyküleme tekniği nasıl kullanılır?

Genel olarak belli başlı ögeleri içeren öyküleme tekniği, bu ögelerin doğru yerleştirilmesi ile kullanılır. Olay, karakterler, mekan, zaman, dil, üslup, anlatıcı unsurları öyküleme tekniğinde kullanılan unsurlardır.

Olay bir tane ya da birden fazla olabilir. Tüm olaylar ana kişilerin yaşadığı zorluklar, karşılarına çıkan engeller ve çözüme kavuşturabildikleri sorunlar olabilir. Karakterler de bu olayları yaşayan, yönlendiren, etkileyen kişilerdir. İçsel çatışmaları, dış dünyayla olan ilişkileri ile gelişimleri öyküleme tekniğinin ana unsurlarıdır.

Bir başka öyküleme unsuru olarak zaman sırası değiştirmek sureti ile ileri ya da geri gidilerek kullanılabilir. Olaylar öyküleme tekniğinde genel olarak ardışık olarak birbirini takip ederek anlatılsa da hatırlatma anları geriye dönüşlerle sağlanabilir.

Olayların geçtiği mekanlar, yerler öyküleme tekniği için önemli bir unsurdur. Mekan karakterlerin ruh hallerini de yansıtır. Bu sayede hikayenin de atmosferi etkilenir. Öyküleme tekniğinde anlatıcı olayları dışarıdan bir gözlemci olarak yer alır. Birinci tekil şahıs anlatıcı ya da üçüncü tekil şahıs olarak anlatıcı kullanılabilir.

Öyküleme tekniğinde kullanılan dil ve tercih edilen üslup da çok önemlidir. Anlatımda kullanılan betimlemeler, duygusal ifadeler, diyaloglar, karakterin içsek dünyasına dair detaylar öykünün derinliğine katkı sağlar.

Öyküleme örnekleri nelerdir?

Öyküleme tekniği kullanılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Karakterin derinliği de bunlardan biridir. Ayrıca olayların mantıklı bir sıralama içinde sunulması da gerekir. Sağlam ve derinlikli çatışmalar oluşturulmalı ve bu çatışmalar bir çözüme bağlanmalıdır.

Betimlemeler de kullanılarak, mekân ve karakterler açıklanmalıdır. Çünkü bu betimleme kullanımı öykünün, hikayenin ya da romanın atmosferini oluşturur. Anlatıcının tarzı ve öykünün ihtiyacı da bunlara bağlıdır. Yazılacak olan öykü ya da roman olması kısa ya da uzun olması fark etmeksizin öyküleme tekniği kullanılabilir. Örnek bir kısa öyküleme örneği:

  • Bir zamanlar küçük bir mahallede herkesin çok sevdiği bir nine vardı. Onun yaşadığı zorluklar mahallede yaşayan herkes tarafından bilinirdi. Çok genç yaşta eşini kaybetmiş olan bu ninenin çocuğu ya da bir akrabası da yoktu. Az miktarda bir emekli maaşı dışında bir geliri de bulunmadığı için mahalleli ona elinden geldiğince yardım ediyordu.
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