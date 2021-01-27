Oylat Mağarası nerede, nasıl gidilir? Oylat Mağarası oluşumu, özellikleri, hikayesi, giriş ücreti 2021

Şifa dağıtan Oylat Mağarası'na astım ve bronşit hastaları akın ediyor. Türkiye'nin en büyük ikinci mağarası olan Oylat'ı Bursa'ya yolu düşen herkesin görmesini öneririm.

OYLAT MAĞARASI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Oylat Mağarası, Bursa ili İnegöl ilçesinde yer alıyor. İnegöl İlçesi’nin 17 km. güneydoğusunda bulunan Hilmiye Köyü yakınında ve Oylat Kaplıcaları’na giden yolun kenarında bulunuyor.

Bursa-Oylat Mağarası arası 68 km.

İnegöl-Oylat Mağarası arası 23 km.

Oylat Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.

OYLAT MAĞARASI OLUŞUMU

Mağara civarından geçen 3 adet fay hattı sebebiyle, depremler sonrasında suların aşındırmasıyla oluşmuş Oylat Mağarası. Sarkıt ve dikitleri ise oyuklardan damlayan sular oluşturmuş. Bu sarkıt ve dikitlerin bir santimetresi yaklaşık 17 senede oluşuyor.

OYLAT MAĞARASI ÖZELLİKLERİ

Mağaranın toplam uzunluğu 665 metre. Giriş ağzı Kaplıcalar Bölgesi’nden geçen derin bir vadi içinde akan Oylat Deresi’ne bakan mağara, giriş ve son bölümünde yer alan iki büyük salon ve bu salonları birleştiren galeriden oluşuyor. Mağara içinde dev sarkıt, dikit ve sütunlar ile bağlantı galerisinde damlataş havuzları yer alıyor. 2005 yılında turizme açılan mağaranın giriş bölümü, tarih öncesi dönemlerde de kullanılmış.