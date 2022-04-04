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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ını bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'

04.04.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emir Berke Zincidi, bir zamanlara damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Osman rolü ile tanındı. Yıllar içerisinde farklı dizi ve filmlerle de ekran önüne gelen Emir Berke Zincidi'nin son hali görenleri şaşırtıyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ını bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'

Emir Berke Zincidi, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli gibi oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki ile seyircilerin belleğine kazındı. Şimdilerde 16 yaşında olan Zincidi yıllar içerisinde oldukça değişti.

INSTAGRAM POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İkizler Memo-Can, Küçük Ağa, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi projelerle ekran önüne geçen Emir Berke Zincidi Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ını bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'

Tarzıyla da ön plana gelen Zindici'nin pozlarına, 'Artık genç biri', 'Ne izlerdik be', 'Abi çocuk karizma' gibi yorumlar geldi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ını bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'

Emir Berke Zincidi Instagram'da, 'officialemirberkezincidi' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ını bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'

Zincidi, henüz 2 yaşındayken ailesi tarafından ajansa yazdırıldı. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi için 200 çocuğun arasından seçildi.
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ını bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'

16 yaşındaki Zindici'nin, 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülü bulunuyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ını bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ını bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin küçük Osman'ını bir de Instagram'da görün! 'Abi çocuk karizma'

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