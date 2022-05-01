Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi çimlerden poz verdi! "Canavar gibisin"

Hafızalardan silinmeyen dizi Öyle Bir Geçer Zaman ki halen dönem dönem televizyon ekranlarında yerini alıyor. Söz konusu dizide Osman rolüyle gönülleri fetheden Emir Berke Zincidi, oldukça değişti.

EMİR BERKE ZİNCİDİ ÇİMLERE YAYILARAK POZ VERDİ

Emir Berke Zincidi geçtiğimiz haftalarda değişimiyle gündem olmuştu.

Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncu sosyal medyada oldukça aktif.

Çimlere yayılarak poz veren Zincidi o poza, "Güzel bir gün olsun" ifadelerini düştü.

Takipçileri ise, "Canavar gibisin", "Favori oyuncum" gibi yorum yaptı.

Oyuncu Emir Berke Zincidi, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi için iki yüz çocuk arasından seçilmişti.





