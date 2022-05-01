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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi çimlerden poz verdi! "Canavar gibisin"

01.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Ayça Bingöl gibi oyuncuların yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi dram yüklü konusuyla seyircilerin aklına kazındı. Bir babanın terk ettiği ailede en küçük çocuk Osman rolü ile tanınan Emir Berke Zincidi, pozlarıyla adından söz ettirdi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi çimlerden poz verdi! "Canavar gibisin"

Hafızalardan silinmeyen dizi Öyle Bir Geçer Zaman ki halen dönem dönem televizyon ekranlarında yerini alıyor. Söz konusu dizide Osman rolüyle gönülleri fetheden Emir Berke Zincidi, oldukça değişti.

EMİR BERKE ZİNCİDİ ÇİMLERE YAYILARAK POZ VERDİ

Emir Berke Zincidi geçtiğimiz haftalarda değişimiyle gündem olmuştu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi çimlerden poz verdi!

Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncu sosyal medyada oldukça aktif.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi çimlerden poz verdi!

Çimlere yayılarak poz veren Zincidi o poza, "Güzel bir gün olsun" ifadelerini düştü.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi çimlerden poz verdi!

Takipçileri ise, "Canavar gibisin", "Favori oyuncum" gibi yorum yaptı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi çimlerden poz verdi!

Oyuncu Emir Berke Zincidi, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi için iki yüz çocuk arasından seçilmişti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Osman'ı Emir Berke Zincidi çimlerden poz verdi!

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