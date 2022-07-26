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  4. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ını şimdi gören tanıyamıyor! 'Büyümüyor' dedikleri Emir Berke Zincidi son haliyle şaşırttı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ını şimdi gören tanıyamıyor! 'Büyümüyor' dedikleri Emir Berke Zincidi son haliyle şaşırttı

26.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 ve 2013 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son haliyle görenleri şaşırttı. Hakkında 'Hiç büyümüyor' denilen televizyonun sempatik çocuk oyuncularından olan isim, şimdilerde 16 yaşında genç bir delikanlı oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ını şimdi gören tanıyamıyor! 'Büyümüyor' dedikleri Emir Berke Zincidi son haliyle şaşırttı

Yayınlandığı dönemde tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde pek çok ünlü isimle beraber rol alan Emir Berke Zincidi, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile ünlenen ve sonrasında Küçük Ağa dizisinde Birce Akalay ve Sarp Leventoğlu ile birlikte rol alan ünlü isim, şimdilerde 16 yaşında.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ'NİN KÜÇÜK OSMAN'INI ŞİMDİ GÖREN TANIYAMIYOR!

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Küçük Ağa dizisinde de Mehmet Can karakterini canlandıran Emir Berke Zincidi, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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4 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen genç oyuncu bir dönem başarılı oyunculuğuyla herkesi etkilemeyi başarmıştı.

KAVGA SAHNELERİYLE AKILLARA KAZINMIŞTI!

Dizideki kavga sahnelerinde verdiği tepkilerle akıllara kazınan Zincidi, artık lise 10’uncu sınıf öğrencisi.

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BÜYÜYÜNCE TARZI DA DEĞİŞTİ!

Instagram hesabından fotoğraflar paylaşan genç oyuncunun değişimi ve yakışıklılığı dikkat çekerken, yaşı ile birlikte tarzının değişmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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İşte Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali...

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