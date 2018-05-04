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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi Arka Sokaklar dizisi ile ekrana dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 13:50 | Son Güncelleme

Henüz 4 yaşındayken 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Osman karakteriyle izleyenlere duygusal anlar yaşatan Emir Berke Zincidi, Arka Sokaklar'da rol alacak

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi Arka Sokaklar dizisi ile ekrana dönüyor

Ekran macerasına 2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle başlayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri gözyaşlarına boğan 'Küçük Osman' ekranlara dönüyor.

12 yaşındaki Emir Berke Zincidi , uzun bir aradan sonra ''Arka Sokaklar ile ekrana yeniden dönüyorum" dedi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki 2010 yılında yayına girmiş ve 3 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Farah Zeynep Abdullah ve Elçin Sangu gibi isimler rol almıştı.

12 YILLIK FENOMEN

Erler Film'in yapımcılığında çekilen, senaryosunu Ozan-Sinan Yurdakul ekibinin kaleme aldığı ve Orhan Oğuz'un yönettiği Arka Sokaklar bir yılı daha geride bıraktı.

Dizi, 12. sezon finaline yaklaşıyor.


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