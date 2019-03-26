Oynadıkları yılan çocuğun dilini soktu

Endonezya'da çocuklar tarafından amatör kameraya kaydedilen görüntülerde kızdırılan yılan, çocuğun dilini soktu. Ellerinde oyuncak gibi oyandıkları yılanla kendi aralarında eğlenen çocuklar, sinirlenen yılanın sürpriziyle karşılaştı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çocuklardan birinin arkadaşının diline yaklaştırdığı yılan hiç düşünmeden çocuğun uzattığı dilini ısırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuğun dili kanlar içinde kaldı. Acı çeken çocuğun o anlarında arkadaşları ise kendi arasında kahkahalar attı ve eğlendi. Bu ilginç eğlence görüntüsü amatör kamera tarafından kayda geçti.





