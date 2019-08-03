Oyun bilgisayarı toplayacaklar! Dikkat!

Son dönemde yeni nesil PlayStation konsolu hakkında hayli önemli sızıntılar gerçekleşti. Öyle ki konsolun teknik özelliklerine varana kadar pek çok konuda bilgi sahibi olduk.

Şimdiki ve geçmiş nesillerde de olduğu gibi yeni PlayStation konsolu özelleştirilmiş bir işlemci ile gelecek. Bu özelleştirilmiş işlemciye yine özel olarak üretilen bir GPU ünitesi eşlik edecek. Yeni konsolun RAM kapasitesinin ise 24GB olacağı iddia ediliyor. Bu kapasitenin 4GB’tı işletim sistemi tarafından kullanılırken 20GB’ı ise oyunlara ayrılacak.

Kısaca özetlemek gerekirse, yeni nesil konsollar hali hazırda satışta olan PS4 ve Xbox One’dan kat ve kat daha güçlü olacaklar.

Peki yeni nesil konsollar PC oyunculuğunu nasıl etkileyecek? Malum, şimdi kalburüstü bir oyun bilgisayarı toplamak için en az 6.000TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Peki ama bu PC sizi kaç sene idare edecek? İşte asıl sorulması gereken soru bu.

Konsollar oyun sektörünün önünü tıkıyor

Öncelikli olarak oyun bilgisayarı toplamayı düşünenlere şunu belirtelim. Şimdiki oyunlar sizi aldatmasın. Malum, yapımcılar bir oyunu geliştirirken önceliği PS4 ve Xbox One’a yani konsollara veriyorlar.