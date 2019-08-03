Oyun bilgisayarı toplayacaklar! Dikkat!

Son dönemde yeni nesil PlayStation konsolu hakkında hayli önemli sızıntılar gerçekleşti. Öyle ki konsolun teknik özelliklerine varana kadar pek çok konuda bilgi sahibi olduk.
Şimdiki ve geçmiş nesillerde de olduğu gibi yeni PlayStation konsolu özelleştirilmiş bir işlemci ile gelecek. Bu özelleştirilmiş işlemciye yine özel olarak üretilen bir GPU ünitesi eşlik edecek. Yeni konsolun RAM kapasitesinin ise 24GB olacağı iddia ediliyor. Bu kapasitenin 4GB’tı işletim sistemi tarafından kullanılırken 20GB’ı ise oyunlara ayrılacak.
Kısaca özetlemek gerekirse, yeni nesil konsollar hali hazırda satışta olan PS4 ve Xbox One’dan kat ve kat daha güçlü olacaklar.
Peki yeni nesil konsollar PC oyunculuğunu nasıl etkileyecek? Malum, şimdi kalburüstü bir oyun bilgisayarı toplamak için en az 6.000TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Peki ama bu PC sizi kaç sene idare edecek? İşte asıl sorulması gereken soru bu.
Konsollar oyun sektörünün önünü tıkıyor
Öncelikli olarak oyun bilgisayarı toplamayı düşünenlere şunu belirtelim. Şimdiki oyunlar sizi aldatmasın. Malum, yapımcılar bir oyunu geliştirirken önceliği PS4 ve Xbox One’a yani konsollara veriyorlar.
Dolayısıyla konsollar için geliştirilen oyun genel olarak PC’ye portlanıyor. Hal böyle olunca günümüz oyun kalitesi 2013 yılıyla eş değer seviyede kalmış oluyor. Çünkü günümüz oyunları hala 2013 model konsollar için geliştiriliyor.
Fakat 2020’de işler tamamen değişecek. Artık oyun yapımcılarının ayaklarındaki prangalar tamamen çözülmüş olacak. Önlerinde muazzam güçte iki yeni konsol olacak. Dolayısıyla oyunlar da ağırlıklı olarak bu konsollara göre geliştirilecek.
Hal böyle olunca oyunların minimum sistem gereksinimleri de uçuşa geçmiş olacak. Yani 2019 yılında çıkan bir oyunla, 2020 yılında çıkan oyun arasında dağlar kadar fark olabilir.
Bunlara Dikkat!
Yukarıda saydığımız sebeplerden ötürü oyun bilgisayarı toplamayı ya da almayı düşünenlerin dikkatli olması gereken birkaç husus var.
Öncelikli olarak alacağınız ya da toplayacağınız bilgisayarın RAM kapasitesi kesinlikle 16GB’tın altında olmamalı. Çünkü yeni nesil konsollarda 24GB’lık RAM kapasitesinden bahsediliyor. Dolayısıyla 8GB’lık RAM yeni nesil oyunlar için yeterli olmayacaktır.
Oyun bilgisayarı alınırken dikkat edilecek bir diğer önemli husus ise ekran kartı. Malum zaten kasa toplayanlar en çok parayı ekran kartına yatırıyorlar. Dolayısıyla alacağınız yeni bilgisayarda da sağlam bir ekran kartı bulunmasına dikkat etmeniz gerekiyor.
En az 6GB’lık çift fan soğutmalı yeni nesil bir ekran kartı tercih etmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde alacağını 3GB – 4GB’lık ekran kartlarının yeni nesil oyunlarla başa çıkması pek de muhtemel görünmüyor.
Sonuç olarak 2019 oyun bilgisayarı toplamak için pek de doğru bir yıl değil. İyisi mi biraz daha sabredip, yeni nesil konsolların gücünü gördükten sonra, ona göre bir kasa toplamanızı tavsiye ederiz.
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