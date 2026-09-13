Oyun dünyasında sürpriz gelişme: Diablo 5 resmi olarak duyuruldu!

Oyun dünyasının en köklü ve popüler serilerinden biri olan Diablo, kıyamet sonrası temasıyla geri dönüyor. Blizzard Entertainment, Anaheim Convention Center'da düzenlenen BlizzCon 2026'nın açılış töreninde yaptığı sürpriz duyuruyla Diablo V'in resmi olarak geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı. Yayınlanan ilk bilgilere göre yeni oyun, seride bir ilke imza atarak karanlığın ve Dehşet Lordu'nun tamamen zafer kazandığı post-apokaliptik bir dünyada geçecek.

İŞTE DIABLO 5'İN HİKAYESİ

Diablo 5'in hikayesi, 2023 yılında çıkan Diablo IV'teki olayların tam 100 yıl sonrasını konu alacak. İnsanlığın sığınağı olan Sanctuary artık çökmüş, kahramanlar yenilgiye uğramış ve iblisler dünyayı ele geçirmiştir. Yıkılmış bir dünyada hayatta kalma mücadelesinin anlatılacağı yapımda oyuncular, serinin önceki oyunlarından çok daha karanlık ve çaresiz bir atmosferle karşı karşıya kalacak. Etkinlikte konuşan geliştirici ekip, oyuncuların bu fallen (düşmüş) dünyada hayatta kalabilmek için neye dönüşeceklerini sorgulayacakları derin bir hikaye yapısı tasarladıklarını belirtti.

DIABLO 5'İN ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Oyun severlerin merakla beklediği Diablo V için hedeflenen çıkış tarihi ise 2029 yılının ilkbahar ayları olarak açıklandı. Yaklaşık otuz yıllık bir geçmişe sahip olan serinin bu yeni halkası, hem hikaye anlatımı hem de atmosferik yapısıyla oyun dünyasında şimdiden büyük bir heyecan yarattı.