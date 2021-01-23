Oyun hamuru nasıl yapılır? Evde oyun hamuru yapmanın püf noktaları!

Evde oyun hamuru yapımının iki değişik yöntemi vardır. İlkinde hamur pişirilirken diğerinde ise hiçbir ısı işlemi uygulanmaz. Pişirerek yapılan oyun hamuru daha dayanıklı olmasına rağmen biraz daha uğraştırıcıdır. Pişirmeden yapılan oyun hamuru ise sabırsız çocuklar için anında hazır olabilecek kadar kısa sürede yapılır. Peki evde oyun hamuru nasıl yapılır?

EVDE OYUN HAMURU NASIL YAPILIR?

Evde oyun hamuru yapımının en önemli noktası doğal malzemelerin kullanılmasıdır. Bu nedenle ebeveynler gıda boyasız oyun hamuru yapımını araştırmaya başladı. Gıda boyası kullanmadan oyun hamuru yapmak için sebze ve meyvelerin suyundan yararlanabilirsiniz. Mesela sarı renk için zerdeçal, kırmızı ve tonları için pancar, ahududu, böğürtlen veya vişne suyu, yeşil renk için ise ıspanak suyu kullanabilirsiniz. Daha farklı renklerle oyun hamuru yapmak isteyenler ise, “kahverengi oyun hamuru nasıl yapılır” sorusunu yöneltti. Kahverengi oyun hamuru için ise kahve kullanmak akıllıca bir yöntem olacaktır.

OYUN HAMURU MALZEMELERİ

3 su bardağı un

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Çeyrek su bardağı tuz

Hamuru renklendirmek için gıda boyası yerine ise sebze ve meyvelerin suyu

Klasik oyun hamuru yapımında renkleri kullananlar aynı zamanda simli ve ışıltılı şekillere de yöneliyor. “Simli oyun hamuru nasıl yapılır?” sorusu da merak edilen konularda başı çekti. Simli oyun hamuru yapımı için malzemelerin arasına sim eklemeniz yeterli olacaktır.