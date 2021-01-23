Oyun hamuru nasıl yapılır? Evde oyun hamuru yapmanın püf noktaları!

Evde oyun hamuru yapımının iki değişik yöntemi vardır. İlkinde hamur pişirilirken diğerinde ise hiçbir ısı işlemi uygulanmaz. Pişirerek yapılan oyun hamuru daha dayanıklı olmasına rağmen biraz daha uğraştırıcıdır. Pişirmeden yapılan oyun hamuru ise sabırsız çocuklar için anında hazır olabilecek kadar kısa sürede yapılır. Peki evde oyun hamuru nasıl yapılır?
Evde oyun hamuru yapımının en önemli noktası doğal malzemelerin kullanılmasıdır. Bu nedenle ebeveynler gıda boyasız oyun hamuru yapımını araştırmaya başladı. Gıda boyası kullanmadan oyun hamuru yapmak için sebze ve meyvelerin suyundan yararlanabilirsiniz. Mesela sarı renk için zerdeçal, kırmızı ve tonları için pancar, ahududu, böğürtlen veya vişne suyu, yeşil renk için ise ıspanak suyu kullanabilirsiniz. Daha farklı renklerle oyun hamuru yapmak isteyenler ise, “kahverengi oyun hamuru nasıl yapılır” sorusunu yöneltti. Kahverengi oyun hamuru için ise kahve kullanmak akıllıca bir yöntem olacaktır.
Klasik oyun hamuru yapımında renkleri kullananlar aynı zamanda simli ve ışıltılı şekillere de yöneliyor. “Simli oyun hamuru nasıl yapılır?” sorusu da merak edilen konularda başı çekti. Simli oyun hamuru yapımı için malzemelerin arasına sim eklemeniz yeterli olacaktır.
Oyun hamurları zaman içerisinde kurur ve üzerinde ufalanan bir kabuk oluşmaya başlar. Bu durumda oyun hamurlarına şekil verilmesini zorlaştırır. Hatta ufalanan oyun hamuru elde bile tutulamaz noktaya gelir. Oyun hamurunun yumuşatılması ve daha uygun kıvama gelebilmesi için içerisine biraz su eklenmesi yeterli olur. Bu işlemi yaparken suyu fazla kaçırmanız durumunda ise un eklemeniz gerekir. Hamurun kıvamını un ve tuzun tuttuğunu unutmayın.
Klasik oyun hamuru için un, su ve tuz yeterli olurken daha yumuşak bir kıvam elde etmek istiyorsanız un yerine nişasta kullanabilirsiniz. Bu oyun hamuru tarifinde 3 su bardağı nişastaya bir bardak saç kremi ekleyerek oldukça yumuşak bir oyun hamuru elde edebilirsiniz. İlk başlarda yumuşak olacak olan hamuru 10 dakika buzdolabında bekleterek ideal kıvamını alması sağlanabilir. İsteğe göre gıda boyası kullanarak parçalara ayrılmış olan hamurları renklendirmek de mümkündür.
1 su bardağı un, 1 su bardağı su, yarım su bardağı tuz, 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve 2 su bardağı tartar kremi bu tarif için yeterli olacaktır. İlk adımda un ve tuz karıştırılır. Ardından ise tartar kremi ilave edilir. Hazırlanan hamur renklendirme yapılacak sayıda parçalara bölünür. Ardından ise gıda boyası ve sıvı yağ ilave edilir ve kısık ateşte ezilerek pişirmeye bırakılır. Hamur ortada toplanarak tavadan ayrılınca artık ateşten alabilir ve soğumaya bırakılır.
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