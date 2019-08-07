Oyun konsollarından alınan vergiler arttırıldı

Hatırlanacağı üzere kısa süre önce akıllı telefonlardan alınan ÖTV oranında düzenlemeye gidilmişti. Bu düzenlemeden sonra belli bir fiyatın altındaki telefonlar için ÖTV oranı yüzde 40’a, bu sınır fiyatın üzerindeki modeller için alınan ÖTV ise yüzde 50’ye yükseltilmişti.

Twitter’da @LoadEnterRun isimli kullanıcının yaptığı paylaşıma göre, oyun konsolları ve oyun konsollarında kullanılan kablosuz kontrolcülerden alınan vergi arttırıldı. Kısaca özetlememiz gerekirse oyun konsolları zamlandı.

OYUN KONSOLLARI ZAMLANDI



Açıkçası ülkemizde zaten konsollar çok ucuz değil. Örneğin yurt dışında 300 dolara satılan Nintendo Switch şu anda pek çok elektronik markette 2700 TL ve üzeri fiyatlardan satılıyor. Normal şartlarda bu konsolun 1800 TL civarında bir fiyattan satılması gerekiyor. Fakat üst üste binen vergiler nedeniyle fiyat 2700 TL’ye kadar yükseliyor.

Peki gelen bu ek vergiyle birlikte konsol fiyatları ne kadar olacak? Açıkçası bu nesil için fark eden çok bir şey olmayacak. Çünkü hali hazırda fiyatlar düşmeye meyilliydi. Dolayısıyla düşen fiyatlar vergi ile tolere edilip aynı kalacaktır.