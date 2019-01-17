Oyun konsoluna meyve suyu döken 4 yaşındaki kızı döverek öldürdü

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Chicago'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeybatısında yer alan Waukegan kentinde ikamet eden 19 yaşındaki Johnathan Fair, olay günü 4 yaşındaki Skylar Mendez'in bakıcılığını yapıyordu.

Yetkilerin bildirdiğine göre Fair, çocuğu annesiyle beraber hastaneye götürdü ve merdivenlerden düşüp başını vurduğunu iddia etti. Beyin kanaması geçiren minik kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 48 saat sonra hayatını kaybetti. Otopsinin ardından, minik kızın fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edildi.

'ANCAK KÜÇÜK KIZ BİLİNCİNİ YİTİRDİĞİNDE HASTANEYE GÖTÜRMEYE KARAR VERMİŞ'

Fair'in avukatı Stee Scheller ise daha sonra müvekkilinin, çocuğun düşmediğini, 13 Aralık'ta Xbox'a meyve suyu döktükten sonra onu şiddetli bir şekilde sarsıp vurduğunu itiraf ettiğini söyledi. Scheller'a göre Fair, onu koridor boyunca tekmelediğini, minik kız bilincini yitirdiğinde ise onu hastaneye götürmeye karar verdiğini söyledi.

Saldırı sırasında olay yerine olmayan anne ile ilişkisi olduğu belirtilen Fair'e kasten öldürme suçundan dava açıldı. Lake County mahkemesi, gencin kefareti için 5 milyon dolar talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Katilin avukatı Pazar günü yaptığı açıklamada, müvekkilinin eninde sonunda beraat edeceğinden emin olduğunu ileri sürdü.

Savcılar ise, gencin müebbet hapis cezası alacağını öngörüyor. Fair, 17 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

