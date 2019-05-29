Oyun Oynama Bozukluğu Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildi!

Günümüz gençliğin kara deliği haline gelen oyun dünyasında yepyeni bir tanım var! Dünya Sağlık Örgütü'nün gündeminde olan oyun bağımlılığı konusu, artık 'Gaming Disorder' (Oyun Oynama Bozukluğu) adıyla bir hastalık olarak kabul edildi. Eleştirmenler bunu doğrulayacak yeterli kanıt olmadığını düşünse de 72. Dünya Sağlık Meclisi'nde oyun oynama bozukluğu, bir hastalık olarak tanındı. Oyun oynama bozukluğu, Ulusal Hastalıklar Sınıflandırması'nın 11. revizyonunda (ICD-11) yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre oyun oynama bozukluğu; çevrimiçi ya da çevrimdışı olabilen, kalıcı veya tekrarlayan bir oyun davranışı modeli olarak tanımlanıyor ve aşağıdaki konuları içeriyor:

Oyun üzerinde oyuna başlama, sıklık, yoğunluk, süre, oyuna son verme gibi konularda kontrolün bozulması

Oyuna verilen önceliğin diğer ilgi alanlarına ve günlük aktivitelere göre artması

Olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına rağmen oyuna aynı sıklıkla devam etmek veya sıklığı arttırmak. Bu davranış şekli, kişisel, ailevi, sosyal, eğitimsel, mesleki veya diğer önemli işleyiş alanlarında önemli bir bozulmalara neden olabiliyor.