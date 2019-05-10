Oyuncak Bebek filmine ödül!

Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen "20. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler: Sinema ve Göç" başlıklı film festivali devam ediyor.

Festival kapsamında gerçekleştirilen kısa film ödülleri, üniversitenin Cibali Kampüsünde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Törende "Adam" kısa filmiyle jüri özel ödülüne layık görülen Emil Ali'nin ödülü Prof. Dr. Gülseren Yücel tarafından verildi.

"Penaber" ile üçüncülük ödülünü kazanan Ramazan Kılıç ödülünü Doç. Dr. Levent Soysal'dan alırken, Dr. Hilmi Bengi ise "Krampon" filmiyle ikinciliğe layık görülen Abdullah Şahin'in ödülünü verdi.

Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise "Oyuncak Bebek" filmiyle birincilik ödülüne layık görülen Serdal Altun adına Ömer Dişbudak'a ödülünü takdim etti.

Törenin ardından ödül sahipleri, jüri üyeleri ve festival komitesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

"20. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler: Sinema ve Göç" başlıklı film festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğinde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu katkılarıyla düzenleniyor.

Bu yıl ilk defa İngilizce olarak gerçekleştirilen, sinemada göç konusunun farklı açılardan masaya yatırıldığı ve göç temalı film gösterimlerinin yer aldığı festival, 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

AA

