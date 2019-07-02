Oyuncak Hikayesi 4 ikinci hafta sonunda da gişenin lideri!

Box Office Türkiye verilerine göre; Oyuncak Hikayesi 4, ikinci hafta sonunda 74.327 seyirci sayısı ile gişe listesinin ilk sırasındaki yerini korudu. Oyuncak Hikayes (Toy Story) serisinin son halkası, bu yıl üst üste iki hafta bir numarada kalan ilk animasyon oldu. Oyuncak Hikayesi 4 filmi için bu hafta sonu 74.327 bilet kesildi. Film, vizyondaki onbir günün ardından toplam 288.283 seyirci tarafından izlendi. Oyuncak Hikayesi 4 şimdiden, ülkemizde serinin en yüksek seyirciye sahip filmi olmayı da garantiledi. Ülkemizdeki sinemalarda, Oyuncak Hikayesi 3’e 337.599, Oyuncak Hikayesi 2’ye 149.549 ve Oyuncak Hikayesi’ne ise 147.748 bilet kesilmişti.

Haftanın yeni filmlerinden Annabelle 3, ABD’deki verilerin aksine ülkemizde serinin en iyi seyirci sayısı ile açtı. Film, hafta sonunda 63.411 seyirci ile ikinci sırada yer aldı. Altı haftadır kendine ilk beşte yer bulmayı başaran Aykut Enişte ise bu hafta sonu 23.321 seyirci ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. Luc Besson imzalı Anna 17.452 seyirci ile listede dördüncü sırada yer alırken, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 ise 15.635 seyirciyle beşinci sıradaki yerini korudu. Listenin devamında sırasıyla; John Wick 3: Parabellum, Geçmiş Olsun, X-Men: Dark Phoenix, Enes Batur Gerçek Kahraman ve Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit filmleri yer aldı.



