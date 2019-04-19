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Oyuncak Hikayesi'nden yeni fragman

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 19.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Üç filmiyle tüm dünyada yaklaşık iki milyar dolar gişe hasılatı elde eden “Oyuncak Hikayesi” serisinin yıllardır beklenen devam filmi 'Oyuncak Hikayesi 4'ten yeni bir poster ve teaser yayınlandı.

Oyuncak Hikayesi'nden yeni fragman

Filmin seslendirme kadrosunda Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Kristen Schaal, Bonnie Hunt, Tony Hale, Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Keanu Reeves, Madeleine McGraw, Don Rickles ve Patricia Arquette gibi oyuncular yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğuna ise 2015 yapımı “Ters Yüz”ün Oscar adayı senaristi Josh Cooley oturuyor.

“Oyuncak Hikayesi 4”, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky’nin atıldığı macerayı konu ediyor. Bir geri dönüşüm projesi ile yaratılan Forky, oyuncak olduğunu asla kabul etmez. Tek kullanımlık bir kaşıktan yapılma bir oyuncak olsa da o oyuncak olmadığı konusunda ısrarcıdır. Kendisini Bonnie’nin odasına ait hissetmeyen Forky, dünyadaki amacının ne olduğunu düşünmeye başlar. Kendisini diğer oyuncaklarla bir görmediği için ait olduğunu Bonnie’nin yanında olmak zorunda hissetmeyen Forky, dünyadaki amacını kaşık olarak yerine getirmeye karar verir. Ancak onun oyuncak olarak üstesinden gelmesi gereken bambaşka bir görevi vardır.

“Oyuncak Hikayesi 4” ülkemizde 21 Haziran tarihinde gösterime girecek.

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Anahtar Kelimeler:
oyuncak hikayesi sinema film fragman

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