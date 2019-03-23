Oyuncak itfaiye aracıyla dünyalar onun oldu

Kars'ta 2 yıl önce "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla sosyal medya üzerinden kırsal kesiminde oturan ve ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara oyuncak vermek için kampanya başlatan Taner Güneş ve gönüllüler, çocukların yüzünü güldürmeye devam devam ediyor.

Kampanya çerçevesinden sosyal medya aracılığıyla topladıkları oyuncakları bir otomobilin bagajına yükleyerek, Sarıkamış ilçesine bağlı Balıklı köyüne giden Güneş ve gönüllüler, köydeki çocuklara oyuncaklar dağıtarak onların sevinçlerine ortak oldu. Güneş ve beraberindekiler daha sonra aynı otomobille il merkezine dönmek için yola çıktıklarında Başköy köyünde yol kenarında bekleyen çocuklar ile karşılaştı.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Otomobili durdurup bu çocuklara da oyuncak dağıtan gönüllüler, bu sırada bagajdaki oyuncakları görmesine rağmen çekingen davranan soyadı öğrenilemeyen "Mirza" isimli küçük bir çocuğu fark etti. Güneş ve gönüllülerin yönlendirmesi ile bagajdan küçük bir oyuncak itfaiye aracı alan küçük Mirza'nın oyuncağı alınca yaşadığı mutluluk, görenlere duygusal anlar yaşattı.