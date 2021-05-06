Oyuncaklara servet ödeyen Aleyna Tilki'den Yıldız Tilbe'ye: Bana destek olacak birini arıyordum

Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen 'meydan okuma / challenge' akımına dahil olarak Tarkan'a pas atsa da Megastar'dan ret yanıtı aldı. Daha sonra Gülşen'i akıma davet etti ancak Gülşen, Tilbe'ye henüz yanıt vermedi.

Tilbe pes etmedi ve "Bi pas daha atayım müzisyenler için, bu da olmazsa topu havaya atacağım kim isterse tutsun" dedi. Tilbe'ye yanıt Aleyna Tilki'den geldi. Geçtiğimiz günlerde oyuncaklara servet ödeyen Tilki Tilbe'ye şu yanıtı verdi:

"Topu bana yolla. Pandemide starların yoğunlukları, ilgilerine saygım sonsuz olmakla birlikte, ben de iki aydır bana destek olacak birini arıyordum, bulamadım. Sonra sahne kıyafetlerimi satışa çıkartmaya karar verdim ve başlamadan önce bağışlayacak bir müzisyen derneği arıyorum."



