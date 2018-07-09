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Oyuncu Ali Riza Soydan Belçika'da yanlış tedavi mağduru oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

Tiyatro oyuncusu ve sinema emekçisi Ali Rıza Soydan, Belçika’da bir hastanede uygulanan yanlış tedavi sonucu vücudundaki kanserin geç teşhis edildiğini ve ilerlediğini ileri sürdü.

Oyuncu Ali Riza Soydan Belçika'da yanlış tedavi mağduru oldu

Fetih 1453 filminde Papa rolünü canlandıran, tiyatro oyuncusu ve sinema emekçisi Ali Rıza Soydan, Belçika’da bir hastanede uygulanan yanlış tedavi sonucu vücudundaki kanserin geç teşhis edildiğini ve ilerlediğini ileri sürdü.

Fetih 1453 filminde papa rolünde oynayan Ali Rıza Soydan’ın başına gelenler şaşkınlık uyandırıyor. Tiyatro oyuncusu ve sinema emekçisi Ali Rıza Soydan, 7 yıl önce göç ettiği Belçika’da bir hastanede uygulanan yanlış tedavi sonucu kanser olduğunu söyledi.

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Tiyatro oyuncusu ve sinema emekçisi Ali Rıza Soydan, 7 yıl önce Belçika'ya göç ederek yaşamaya başladı. Bir yıl önce bir restoranda çalışması için akciğer filmi çektirmesini istediler. Akciğer röntgeninde bir leke gözükmesi üzerine, daha kapsamlı bir araştırma için gittiği hastanede Ali Rıza Soydan'a tüberküloz tanısı konuldu ve hemen karantinaya alındı. Muayenede sağlıklı çıkmasına rağmen karantinada 5 gün kaldıktan sonra eve gönderilen Soydan'a, antibiyotik alerjisi olduğunu söylemesine rağmen, tüberküloza karşı çok sayıda antibiyotik yazıldı. Kontrolleri 6 ay boyunca devam eden Soydan’a bu süreçte doktorlar alerjisi olduğu ağır antibiyotikleri vermeye devam ettiler ve 6 ayın sonunda Soydan’a kanser teşhisi koyuldu. Bunun üzerine şok olduğunu belirten Soydan, doktorlara, “Ben size inanmıyorum, 6 aydır ben yanlış ilaçları alıyorum ki başından beri söylüyorum alerjim var” demiş. Doktorların durumu ciddiye almadıklarını söyleyen Soydan, doktorların ona “Bu antibiyotikler size bir şey yapmadı” dediklerini aktardı. Zararı o zaman gözükmese bile ileride zararlarının ortaya çıkabileceğini söyleyen Soydan, ardından Antwerp Üniversite Hastanesi’ne gitmeye karar verdi. Antwerp Üniversite Hastanesi’nde doktorun PET testi yaparak kanser teşhisini onayladığını ama sadece ciğerden bir parça aldığını söyledi.

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"ANLADIM Kİ 1 YILDIR ÜZERİMDE CİDDİ DENEYLER YAPILIYOR"

Doktorunun ona “tek bir ameliyat yapacağım” dediğini aktaran Soydan, doktorunun onu endoskopiye gönderdiğini anlattı. Endoskopi birimindekilerin birkaç tane ameliyat yapmak istediklerini doktoruna ileten Soydan, doktorunun “Çok mühim değil ama yapmak istiyorlarsa yapsınlar zaten size de bir zararı olmaz” cevabını aldı. Endoskopi testinin pozitif çıktığını söyleyen Soydan, “Ben onlara yapmayın dedim ama zorla yaptılar, gerek yoku” dediğini anlattı. Endoskopiden sonra robotla ameliyat ettiklerini söyleyen Soydan, doktorlarının ona “Kanser hücresi yayılmış bu yüzden parçayı almadık, birkaç parçayı incelemek için aldık siz de bu süreçte kemoterapi olacaksınız” dediklerini söyledi. “Daha ne olduğunu bile bilmiyorlardı” yorumunda bulunan Soydan, doktorlardan birisinin ona “Kanseriniz 4’üncü aşamaya gelmiş kemoterapi uygulayarak ömrünüzü uzatmaya çalışacağız” dediklerini söyledi. Kemoterapinin 3’üncü seansından sonra onunla ilgilenen başka bir doktora, zamanında neden tümörün alınmadığını sorduğunu söyledi. Doktorunun ona “sıvı olduğu için almadık” dediğini aktaran Soydan doktorunun ona, ciğerinde başka hiçbir yerine yayılmadığını stabil durumda olan bir sıvı olduğunu söyledi.

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Ali Rıza Soydan başından geçenleri anlattıktan sonra, “Anladım ki 1 yıldır üzerimde ciddi deneyler yapılıyor. Ciddi işkencelere maruz kalıyorum. Bedenim üzerinde beni ölümle tehdit ederek deneyler yapılıyor” dedi ve ekledi:

“Ciğerimdeki sıvının onlara defalarca antibiyotik alerjisinden dolayı olduğunu söylemiştim ama beni anlamak istemiyorlardı.”

Bunların ötesinde ciddi bir sağlık ticareti olduğunu belirten Soydan, bugüne kadar yapılan araştırma ve ameliyatların masrafının 30 bin Euro olduğunu, giderlerin büyük kısmının sigortadan karşılandığını söyledi.

Hastane ve doktorlar aleyhine tazminat davasına hazırlandığını da ifade eden Soydan, hastanelerin bu yolla haksız bir kazanç elde ettiklerini düşünüyor. Doktorların verdiği raporları karşılaştıracağını söyleyen Soydan, Belçika’da Türkiye’deki gibi bir sağlık denetim sistemi olmadığını, şikayet edeceği merceği olmadığını söyledi.

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Ali Riza Soydan belçika

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Türkiye'de sağlık sistemi mi var, devlet hastanelerinde vatandaşla ilgilenmiyorlar ki ; Yoğun bakımlara, acil hastanelere bakın. Bir de Türkiye'deki sağlık sistemini methetmişsiniz. Allah düşürmesin
@lejyoner1982 TÜRKİYE deki sağlık sistemindeki ilerleme dünyanın hiçbirinde yok..bundan yıllar önce adamın biri trafik kazası geçirdi..acilen özel hastaneye götürülüyor..hiç unutmuyorum o zaman hastane masrafı 10 milyar çıkıyor..adamı borcundan dolayı hastaneden çıkarmıyorlardı..adam ölseydim daha iyiydi dedi ..geçenlerde ben trafik kazası geçirdim sadece 5 dakika içinde 2 ambulans geldi..acilen hastaneye attılar..filmim çekildi;kan tahlilleri;idrar tahlili, ultrason ve beyin emarı çekildi..kafama 7 dikiş atıldı..tam 12 saatte müşade altında tutular ve tek kuruş para ödemeden taburcu oldum.
yalan söyleme hacı abi ben 11 yıldır belçikada yaşıyorum adamlar ellerinden geldiği kadar antibiyotiğe karşılar kullanmıyorlar. antibiyotiği geç ağrı kesicinin bile güçlüsüne karşılar yalan söyleyip adamların hakkını yeme
her ülke bu ülkeden iyidir.
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