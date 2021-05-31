Oyuncu Bahar Şahin, Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı: Eniştemiz sağ olsun!

Zalim İstanbul, İyi Aile Babası ve Yol Arkadaşım gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla adından söz ettiren genç oyuncu Bahar Şahin, bu kez Şeyma Subaşı'na yaptığı gönderme ile gündeme geldi. Tatil sezonunu Alaçatı'da açan Şahin, İnstagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım ile Subaşı'na misilleme yapmasıyla takipçilerini epey güldürdü.

UÇAK KİRALAMA MODASINA KATILDI

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş yolunda sevgilisinden gelen jest ile gündeme gelmişti. Dönüş için özel jet bulamayan Al Saloussi'nin yolcu uçağı kiralaması Şubası'nı epey etkilemiş ve tüm olanları İnstagram hesabından paylaşmıştı. Şubaşı bu paylaşımı tüm sosyal medyanın diline düştü. Haftalarca gündemden düşmeyen paylaşımına birçok ünlü isim, göndermede bulunmuştu.

Şu sıralar Alaçatı'da tatil yapan oyuncu Bahar Şahin'de bu tufana katılarak Şubaşı'nı ti'ye aldı. Şahin, İnstagram hesabının hikaye kısmından boş bir uçak içinde çekindiği kareyi yayınlayarak, "Uçak kapattırmak moda oldu, eniştemiz sağ olsun." notuyla yayınladı. Şahin'in bu paylaşımı hayranlarını güldürürken, Şubaşı'na yaptığı gönderme gözlerden kaçmadı.