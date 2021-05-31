Oyuncu Bahar Şahin, Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı: Eniştemiz sağ olsun!

Zalim İstanbul, İyi Aile Babası ve Yol Arkadaşım gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla adından söz ettiren genç oyuncu Bahar Şahin, bu kez Şeyma Subaşı'na yaptığı gönderme ile gündeme geldi. Tatil sezonunu Alaçatı'da açan Şahin, İnstagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım ile Subaşı'na misilleme yapmasıyla takipçilerini epey güldürdü.
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş yolunda sevgilisinden gelen jest ile gündeme gelmişti. Dönüş için özel jet bulamayan Al Saloussi'nin yolcu uçağı kiralaması Şubası'nı epey etkilemiş ve tüm olanları İnstagram hesabından paylaşmıştı. Şubaşı bu paylaşımı tüm sosyal medyanın diline düştü. Haftalarca gündemden düşmeyen paylaşımına birçok ünlü isim, göndermede bulunmuştu.
Şu sıralar Alaçatı'da tatil yapan oyuncu Bahar Şahin'de bu tufana katılarak Şubaşı'nı ti'ye aldı. Şahin, İnstagram hesabının hikaye kısmından boş bir uçak içinde çekindiği kareyi yayınlayarak, "Uçak kapattırmak moda oldu, eniştemiz sağ olsun." notuyla yayınladı. Şahin'in bu paylaşımı hayranlarını güldürürken, Şubaşı'na yaptığı gönderme gözlerden kaçmadı.
Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibine dahil oldu. Dizi kariyerine “O Hayat Benim” dizisiyle başladı. Ayrıca Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bahar Şahin bir dönem sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, ya da bilinen adıyla Reynmen ile birliktelik yaşamıştı. Rol aldığı diziler ise şu şekilde:
-O Hayat Benim 2015 Müge Atahan
-Lise Devriyesi 2017 Işıl Yılmaz
-Kayıt Dışı 2017 İnci
-Servet 2018 Ferah Feza
-Zalim İstanbul 2019-2020 Ceren Yılmaz Karaçay
-İyi Aile Babası 2020 Yağmur Pamuk
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