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Oyuncu Bahar Şahin, Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldı: Eniştemiz sağ olsun!

31.05.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda adı futbolcu Dorukhan Toköz ile anılan oyuncu Bahar Şahin, son paylaşımı ile Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı. Geçtiğimiz aylarda jet bulamayınca sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin yolcu uçağı kiralamasıyla gündeme gelmişti. Şahin ise son gönderisine "eniştem sağ olsun" notunu düşmesi ile dikkat çekti.

Zalim İstanbul, İyi Aile Babası ve Yol Arkadaşım gibi başarılı yapımlarda rol almasıyla adından söz ettiren genç oyuncu Bahar Şahin, bu kez Şeyma Subaşı'na yaptığı gönderme ile gündeme geldi. Tatil sezonunu Alaçatı'da açan Şahin, İnstagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım ile Subaşı'na misilleme yapmasıyla takipçilerini epey güldürdü.

UÇAK KİRALAMA MODASINA KATILDI

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş yolunda sevgilisinden gelen jest ile gündeme gelmişti. Dönüş için özel jet bulamayan Al Saloussi'nin yolcu uçağı kiralaması Şubası'nı epey etkilemiş ve tüm olanları İnstagram hesabından paylaşmıştı. Şubaşı bu paylaşımı tüm sosyal medyanın diline düştü. Haftalarca gündemden düşmeyen paylaşımına birçok ünlü isim, göndermede bulunmuştu.

Şu sıralar Alaçatı'da tatil yapan oyuncu Bahar Şahin'de bu tufana katılarak Şubaşı'nı ti'ye aldı. Şahin, İnstagram hesabının hikaye kısmından boş bir uçak içinde çekindiği kareyi yayınlayarak, "Uçak kapattırmak moda oldu, eniştemiz sağ olsun." notuyla yayınladı. Şahin'in bu paylaşımı hayranlarını güldürürken, Şubaşı'na yaptığı gönderme gözlerden kaçmadı.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibine dahil oldu. Dizi kariyerine “O Hayat Benim” dizisiyle başladı. Ayrıca Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Bahar Şahin bir dönem sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, ya da bilinen adıyla Reynmen ile birliktelik yaşamıştı. Rol aldığı diziler ise şu şekilde:

-O Hayat Benim 2015 Müge Atahan
-Lise Devriyesi 2017 Işıl Yılmaz
-Kayıt Dışı 2017 İnci
-Servet 2018 Ferah Feza
-Zalim İstanbul 2019-2020 Ceren Yılmaz Karaçay
-İyi Aile Babası 2020 Yağmur Pamuk

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Şahin Şeyma Subaşı
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