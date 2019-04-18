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Oyuncu Bradley Welsh öldürüldü

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DÜNYA  | 18.04.2019 07:23 | Son Güncelleme

2017 yapımı T2 Trainspotting filminin yıldızı ve sinama oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde silahla vurularak öldürüldü.

Oyuncu Bradley Welsh öldürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Bradley Welsh T2 Trainspotting film silah

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