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Oyuncu Burak Demir de turistlere yardım etmiş!

31.07.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik'te iki gün önce çıkan orman yangını, bir otele sıçramış ve otelde konaklayan turistler teknelerle tahliye edilmişti. Turistlere yardım edenler arasında oyuncu Burak Demir'in de olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Burak Demir de turistlere yardım etmiş!

Bodrum ilçesinin sınırı olan Güvercinlik'te perşembe günü öğlen saatlerinde yangın başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve çevredeki otellere sıçradı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ardından otel yönetiminden yapılan açıklamada, "Otel sınırları içerisinde fazla sayıda bulunan yangın hidrat sistemi sayesinde yangının otele sıçraması engellenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır." denildi.
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"TEK DERDİM İNSANLARA YARDIM ETMEK"

Turistlerin tahliye anında ünlü oyuncu Burak Demir'in de seferber olduğu ortaya çıktı. Demir'in, "Otele yangın sıçradı mı?" sorusuna, "Vallahi çok bir bilgim yok. Tek derdim insanlara yardım etmek. Otelin çoğu boşaltıldı. Saatlerdir uğraşıyoruz. Kaç kişi, kaç tekne oldu onu da bilmiyorum." dediği duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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