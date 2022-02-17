Oyuncu Çiğdem Batur'dan Tarkan'a ağır eleştiri: "Türkçeyi katletmeye değer miydi?"

Kurtlar Vadisi, Gümüş ve Deli Gönül gibi dizilerde boy göstermiş olan 39 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu Çiğdem Batur'dan Megastar Tarkan'ın yeni şarkısına eleştirel bir yorum geldi.

UZUN SÜREN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tarkan, pandemi süresince sahnelerden uzak kalırken bu süreçte yeni bir şarkı yayınlamamasıyla dikkat çekmişti. Bu uzun sessizliği yeni bir şarkıyla bozan Megastar, 17 Şubat tarihinde "Geçcek" isimli şarkısını sevenleriyle buluşturdu.

AĞIR ELEŞTİRİLER DE ALDI

Çok kısa sürede sosyal medyada trend haline gelen ve en çok konuşulanlar arasına giren şarkı kimi kitleler tarafından beğenilirken kimi vatandaşlardan ise eleştiriler aldı.

"TÜRKÇE'Yİ KATLETMEYE DEĞER MİYDİ?"

Megastar'ın yeni şarkısını eleştirenlerin arasına ünlü oyuncu Çiğdem Batur da eklendi. Batur sosyal medya hesabında paylaştığı hikaye ile şarkıyı alıntılayarak "Türkçeyi katletmeye değer miydi?" ifadesini kullandı.





