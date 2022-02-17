Oyuncu Çiğdem Batur'dan Tarkan'a ağır eleştiri: "Türkçeyi katletmeye değer miydi?"

Kurtlar Vadisi, Gümüş ve Deli Gönül gibi dizilerde boy göstermiş olan 39 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu Çiğdem Batur'dan Megastar Tarkan'ın yeni şarkısına eleştirel bir yorum geldi.
Tarkan, pandemi süresince sahnelerden uzak kalırken bu süreçte yeni bir şarkı yayınlamamasıyla dikkat çekmişti. Bu uzun sessizliği yeni bir şarkıyla bozan Megastar, 17 Şubat tarihinde "Geçcek" isimli şarkısını sevenleriyle buluşturdu.
Çok kısa sürede sosyal medyada trend haline gelen ve en çok konuşulanlar arasına giren şarkı kimi kitleler tarafından beğenilirken kimi vatandaşlardan ise eleştiriler aldı.
Megastar'ın yeni şarkısını eleştirenlerin arasına ünlü oyuncu Çiğdem Batur da eklendi. Batur sosyal medya hesabında paylaştığı hikaye ile şarkıyı alıntılayarak "Türkçeyi katletmeye değer miydi?" ifadesini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum