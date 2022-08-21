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Oyuncu Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu

21.08.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HASTANEDE bir süredir akciğer tedavisi gören tiyatro oyuncusu Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti. Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu.

Oyuncu Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. Ünlü oyuncudan acı haber geldi. 67 yaşındaki Civan Canova, hayatını kaybetti.

Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


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Civan Canova
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