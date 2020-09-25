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Oyuncu Demet Özdemir müjdeyi verdi! Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonu ne zaman başlayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 25.09.2020 10:58 | Son Güncelleme

TV 8 ekranlarının fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir geri dönüyor. Yeni sezon bölümleriyle seyircisiyle buluşmak için gün sayan dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir yayın tarihini açıkladı. Sosyal medya hesabından müjdeyi veren Demet Özdemir’in fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Oyuncu Demet Özdemir müjdeyi verdi! Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Doğduğun Ev Kaderindir 2. sezonuyla ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. Çekimlerine son sürat devam edilen dizinin yayın tarihi kesinleşti. Yapımcılığını OGM Pictures’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat kaleme alıyor. Büyük merakla beklenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezonun 13. bölümü 30 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara geleceği duyuruldu.

‘İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ’

doğduğun ev kaderindir

Yeni sezon bölümleri için çekimlere başlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Çarşamba günlerine damga vurmaya devam edecek. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezonu sürprizlerle geliyor.

demet özdemir

Yeni sezonda Engin Öztürk’ün oyuncu kadrosuna dahil olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayın tarihini Demet Özdemir açıkladı. Dizi setinden bir karesini paylaşan güzel oyuncu fotoğrafına, “Çalıştığım klaket benimdir” notunu ekledi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sevenleri yeni bölümleri için sabırsızlanmaya başladı.

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