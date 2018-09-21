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Oyuncu Deniz Baysal'a sevgilisi Barış Yurtçu'dan sürpriz evlilik teklifi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 20:17 | Son Güncelleme

Uzun zamandır aşk yaşayan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu evlilik kararı aldı. Çift güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.

Oyuncu Deniz Baysal'a sevgilisi Barış Yurtçu'dan sürpriz evlilik teklifi

Kolpa Grubu’nun solisti Barış Yurtçu, 2 senedir birlikte olduğu Söz dizisinde rol alan sevgilisi Deniz Baysal’a evlenme teklifinde bulundu.

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Deniz, Yurtçu’nun evlenme teklifine “Evet” dedi. O anları sosyal medyada paylaşan çiftin fotoğrafları büyük ilgi gördü.

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2 yılı aşkın bir süredir birlikte olan ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile beraberlik yaşayan Baysal, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan güzel oyuncu, sevgilisinin sürpriz evlilik sosyal medya hesabı Instagram'dan fotoğraf paylaşarak "Evet evet evet" notunu yazdı.
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deniz baysal evlilik teklifi Barış Yurtçu

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