Oyuncu Deniz Baysal'a sevgilisi Barış Yurtçu'dan sürpriz evlilik teklifi

Kolpa Grubu’nun solisti Barış Yurtçu, 2 senedir birlikte olduğu Söz dizisinde rol alan sevgilisi Deniz Baysal’a evlenme teklifinde bulundu.

Deniz, Yurtçu’nun evlenme teklifine “Evet” dedi. O anları sosyal medyada paylaşan çiftin fotoğrafları büyük ilgi gördü.

2 yılı aşkın bir süredir birlikte olan ve Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile beraberlik yaşayan Baysal, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan güzel oyuncu, sevgilisinin sürpriz evlilik sosyal medya hesabı Instagram'dan fotoğraf paylaşarak "Evet evet evet" notunu yazdı.





