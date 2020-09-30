Oyuncu Hazal Kaya’dan eşi Ali Atay’a esprili iltifat! ‘Gülücükler saçıyor...’

1 Ekim 1990 yılında doğan güzel oyuncu Hazal Kaya bu yılki doğum gününü eşi ve oğluyla geçirmeye hazırlanıyor. Sanat dünyasının parmakla gösterilen örnek çiftleri arasında yer alan oyuncu Hazal Kaya ve Ali Atay yeniden sosyal meydanın gündemine oturdu.

2019 yılında dünya evine giren Hazal Kaya ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay Kasım ayında oğulları Fikret Ali’yi kucaklarına almıştı. Oğlu Fikret Ali’nin ciddiyetini babası Ali Atay’dan aldığını söyleyenlere Hazal Kaya’dan doğum günü öncesinde cevap geldi.

'NUR YÜZLÜM'

Yeni filminin çekimlerine tam gaz devam eden Hazal Kaya eşi Ali Atay’la eğlenceli bir paylaşıma imza attı. Doğum günü arifesinde eşiyle bir fotoğraf yayınlayan güzel oyuncu, “20’li yaşlarımın son gününde nur yüzlüm yine gülücükler saçıyor” notunu düştü. Eşinin ve oğlunun ciddiyetini eleştirenlere başarılı oyuncu esprili bir dille karşılık verdi.