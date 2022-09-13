Oyuncu Hazal Kaya mini elbisesiyle düğün pozu verdi! Beğeni yağdı: "Kızı düğün düğün gezdiriyorum"

Son dönemlerde hem oyunculuğu hem özel hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden olan Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli Netflix dizisinde rol almıştı. Ünlü isim sosyal medyayı aktif şekilde kullanmayı sürdürüyor.

HAZAL KAYA'NIN DÜĞÜN POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Kaya, geçtiğimiz günlerde sarı elbisesiyle başka bir davette poz vermiş ve Kaya'nın bu pozuna takipçilerinden beğeni yağmıştı.

Ünlü oyuncu ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuş ve ismini de "Leyla" koyacağını açıklamıştı.

Kaya, bu kez başka bir düğüne katılarak mini elbiseli pozunu sevenleriyle paylaştı.

Ünlü ismin "Kızı düğün düğün gezdiriyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Hazal Kaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





