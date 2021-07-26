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Oyuncu Kerem Paşaoğlu ile annesi dehşeti yaşadı!

26.07.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi oyuncu Kerem Paşaoğlu, annesi Selma Efe ile birlikte tatlıcı dükkanı açtı. Kısa süre sonra yan komşularıyla aralarında tartışma çıktı. İsim hakkı tartışması dedikodu ile büyüyünce ortalık karıştı. Grubun kendisine ve annesine saldırdığını ifade eden oyuncu Kerem Paşaoğlu "Bizim şu anda can güvenliğimiz yok" dedi.

Oyuncu Kerem Paşaoğlu ile annesi dehşeti yaşadı!

İstanbul'da annesiyle birlikte tatlıcı dükkanı açan oyuncu Kerem Paşaoğlu ile komşu iş yerindeki kişiler arasında kavga çıktı. Sonrasında ise dizi oyuncusu ile annesine tekme-tokat saldırdılar.

Kanal D Haber'e olayı anlatan Paşaoğlu, "Aslında bizim herhangi bir problemimiz yoktu. Ancak gelip bizden markamızı istediler. En son şunu dediniz, bunu dediniz diye geldiler, baktım ses yükseliyor, bir iletişim kurulamayacak gibi direkt polisi aradım" dedi.

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Ancak o telefon sonrası gruptan biri, Kerem Paşaoğlu'na saldırdı. Dehşet anlarını yaşayan Paşaoğlu, "Oyuncu olduğum için yüzümü korumaya çalıştım. Yüzümü böyle sakladım alttan çeneme bir darbe aldım. Sırtıma yumruklar yedim, üstüm parçalandı" ifadelerini kullandı.

Oğlunu kurtarmak için araya giren anne Selma Efe de kalabalığın şiddetine maruz kaldı. Anne Selma Efe ise "Neden yapıyorsunuz? 8-10 kişisiniz" dediğimde, 'Seni de öldüreceğim' dedi. Kafama ve kollarıma yumruk atmaya başladı" ifadeleriyle yaşananları anlattı.

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"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

O saldırıdan anne ve oğul güvenlikçiler sayesinde kurtuldu. Oyuncu Kerem Paşaoğlu olaydan sonra dükkanını basan kişilerden şikayetçi oldu. Ama şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Oyuncu Paşaoğlu, "Bizim şu anda can güvenliğimiz yok ve mahkemeden uzaklaştırma talep ettik. Bu talebin bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz; çünkü korkuyoruz annem ve ben dükkandayız" dedi.

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