Oyuncu Kubilay Aka neden gözaltına alındı? Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda birçok ünlü oyuncu, şarkıcı ve fenomen gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Kubilay Aka'nın da ismi dikkat çekti. Peki, Oyuncu Kubilay Aka neden gözaltına alındı? Kubilay Aka kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenlendi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan birçok ünlü isim ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere gözaltına alındı. Listede yer alan isimlerden ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın hayatı merak edildi. Peki, oyuncu Kubilay Aka neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşurma başlatılan isimler arasında, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Dilan Polat ve Engin Polat yer aldı.

KUBİLAY AKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Bir süre havaalanında çalışmıştır, bu süreçte menajeri Ufuk Ergin ile karşılaşmış ardından da, 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırmıştır. Oyunculuk eğitimi de almıştır. Çukur dizisinde 4 sezon boyunca Celasun karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında yayımlanan Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşmıştır. 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Oğlum dizisinde başrol olarak oynamıştır.

KUBİLAY AKA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kubilay Aka hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kubilay Aka, ifadesi ve kan örneğinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Aka hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

