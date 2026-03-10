Şirket uçuşları durdurdu: Ne paralarını alabildiler ne de hizmet!

Manila merkezli Royal Air Philippines, tüm ticari uçuşlarını iptal ederek iflas etti. Kararın ardından 3 bin ila 4 bin arasında yolcu, bilet iadeleri ve alternatif seyahat planları için adeta hazırlıksız yakalandı.

TARİH BELİRSİZ

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, “İadeler üzerinde çalışıyoruz ve uçuşlara gelecekte belirsiz bir tarihte yeniden başlamayı umuyoruz. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Royal Air’in CEO’su Eduardo Novillas, Aralık ayında bir seyahat acentesine gönderdiği yazıda, önemli pazarlardan talebin “oldukça düşük” olduğunu ve 4 Ocak itibarıyla ticari operasyonların durdurulacağını önceden bildirmişti.