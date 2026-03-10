Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Şirket uçuşları durdurdu: Ne paralarını alabildiler ne de hizmet!

Manila merkezli Royal Air Philippines iflas etti, tüm uçuşlar iptal edildi. Yaklaşık 3-4 bin yolcu bilet iadeleri ve yeni seyahat planlarıyla mağdur oldu.

Şirket uçuşları durdurdu: Ne paralarını alabildiler ne de hizmet!
Çiğdem Berfin Sevinç

Manila merkezli Royal Air Philippines, tüm ticari uçuşlarını iptal ederek iflas etti. Kararın ardından 3 bin ila 4 bin arasında yolcu, bilet iadeleri ve alternatif seyahat planları için adeta hazırlıksız yakalandı.

Şirket uçuşları durdurdu: Ne paralarını alabildiler ne de hizmet! 1

TARİH BELİRSİZ

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, “İadeler üzerinde çalışıyoruz ve uçuşlara gelecekte belirsiz bir tarihte yeniden başlamayı umuyoruz. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Royal Air’in CEO’su Eduardo Novillas, Aralık ayında bir seyahat acentesine gönderdiği yazıda, önemli pazarlardan talebin “oldukça düşük” olduğunu ve 4 Ocak itibarıyla ticari operasyonların durdurulacağını önceden bildirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu'nun 2000 yıllık kalıntılarını madara ettiler!Kastamonu'nun 2000 yıllık kalıntılarını madara ettiler!
Mağaza açılışında indirim izdihamı: Birbirlerini ezdiler! Mağaza açılışında indirim izdihamı: Birbirlerini ezdiler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uçak uçuş yolcu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

Ateşlenen füzeler Pakistan ekonomisini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.