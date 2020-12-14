Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti! Mete Yavaşoğlu kimdir?

Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Mete Yavaşoğlu, Üvey Baba dizisindeki performansıyla dikkatleri çekmişti. Başarılı usta oyuncu 13 Aralık günü hayatını kaybetti.

Oyuncular Sendikası Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" denildi.

Meslektaşımız Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun???? #MeteYavaşoğlu pic.twitter.com/x8DIPe8lsN — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) December 13, 2020

METE YAVAŞOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Mete Yavaşoğlu, Akasya Durağı, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar gibi yapımlarda rol aldı. Aynı zamanda sevilen bir seslendirme sanatçısıydı.

METE YAVAŞOĞLU KİMDİR?

Usta oyuncu, 5 Ağustos 1942 tarihinde dünyaya geldi. Üvey Baba dizisi ile tanınan Yavaşoğlu, çok sayıda dizi ve animasyonda seslendirme yaptı. Bunlardan en popüleri Temel Reis'teki Kabasakal karakteriydi.

