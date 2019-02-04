Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

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YAŞAM  | 04.02.2019 22:32 | Son Güncelleme

Ekranlardan bir süredir uzak olan ünlü oyuncu Nejat İşler, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a destek verdi.

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

Bodrum Gümüşlük'te yaşayan oyuncu Nejat İşler, CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'a selam gönderdi.

"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İşler, "Alper Taş'a Bodrum'dan selamlar… Güzel günler göreceğiz…" ifadelerini kullandı. ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, 31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu'nda belediye başkanlığı için yarışacak.

nejet

Daha önce de oyuncu Bülent Emrah Parlak, Taş ile ilgili “Alper Taş neredeyse orası güzelleşir, iyileşir” mesajını paylaşmıştı. Suavi ise “Alper Taş ile ilgili “Dayanışmayla, uğurlar olsun” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alper Taş beyoğlu nejat işler

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
nejat işler kim ya oyunun rengi millet e olmaz pkk hdp ödp zillet partısınden yana
AKP den başka bir partiye vereceği zaten biliniyor. Kıyamet kopsa, sağ partilere oy vermez.
Eyvay!!! Şimdi Ak Parti düşünsün! Nejat İşler demek, Türkiye demek. Arkasına milyonlarca seçmeni alabilecek kadar güçlü, karizmatik ve ileri görüşlü bir insan. Zaten Ak Partililerin de bu adam yüzünden yıllardır uykuları kaçıyor. Göbeğini kaşıyan cahiller bile Nejat İşler'den bir işaret bekliyorlardı. Sayesinde güzel ve güneşli günler göreceğiz. Sonuna kadar arkandayız Nejat. Kim tutar seni be...
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