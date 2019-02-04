Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

Bodrum Gümüşlük'te yaşayan oyuncu Nejat İşler, CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'a selam gönderdi.

"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İşler, "Alper Taş'a Bodrum'dan selamlar… Güzel günler göreceğiz…" ifadelerini kullandı. ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, 31 Mart yerel seçimlerinde Beyoğlu'nda belediye başkanlığı için yarışacak.

Daha önce de oyuncu Bülent Emrah Parlak, Taş ile ilgili “Alper Taş neredeyse orası güzelleşir, iyileşir” mesajını paylaşmıştı. Suavi ise “Alper Taş ile ilgili “Dayanışmayla, uğurlar olsun” demişti.

