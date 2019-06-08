Oyuncu Ngoc Trinh için flaş karar! 'Seksi giyindin' cezası

Cannes Film Festivali'nin en cesur giyinen isimlerinden biri de Ngoc Trinh idi.

29 yaşındaki Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh püsküllü ve vücudunun neredeyse her yerini gösteren seksi bir kıyafet ile kırmızı halı da poz vermişti.

Modacılar, Trinh’in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söylese de Vietnam hükümeti pek böyle düşünmüyor!

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien yaptığı açıklamada "Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere göre verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

Yerel basın genç oyuncunun çok ağır ceza alabileceğini aktardı.

Bazı Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarını desteklerken bazıları ise bu cezanın mantıksız olduğunu söylüyor.

