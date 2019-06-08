Mynet Trend

Oyuncu Ngoc Trinh için flaş karar! 'Seksi giyindin' cezası

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 08.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

Vietnamlı aktirst Ngoc Trinh, geçen ay katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise yüzünden zor günler yaşıyor. 29 yaşındaki oyuncunun transparan ve püsküllü elbisesi Vietnam hükümetini rahatsız etti.

Oyuncu Ngoc Trinh için flaş karar! 'Seksi giyindin' cezası

Cannes Film Festivali'nin en cesur giyinen isimlerinden biri de Ngoc Trinh idi.

29 yaşındaki Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh püsküllü ve vücudunun neredeyse her yerini gösteren seksi bir kıyafet ile kırmızı halı da poz vermişti.

SPL5091469_002

Modacılar, Trinh’in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söylese de Vietnam hükümeti pek böyle düşünmüyor!

SPL5091469_013

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien yaptığı açıklamada "Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere göre verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

SPL5091469_008

Yerel basın genç oyuncunun çok ağır ceza alabileceğini aktardı.

Bazı Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarını desteklerken bazıları ise bu cezanın mantıksız olduğunu söylüyor.

Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte... Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Sevgilisi sorulunca: Özel hayatıma girmeyin!Sevgilisi sorulunca: Özel hayatıma girmeyin!
Gittiği mekâna alınmadı; kapıdan döndü! İşte sebebiGittiği mekâna alınmadı; kapıdan döndü! İşte sebebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ngoc Trinh Ngoc Trinh elbise

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

Kritik uyarı geldi! 26 ili etkileyecek

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

'Öpüşmeleri istenen' eşcinsel çifte saldırı

Türkiye'nin en sıra dışı köyü: Küçük Venedik

Türkiye'nin en sıra dışı köyü: Küçük Venedik

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

İzdivaç programıyla adını duyuran Naz Mila evlendi!

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Ali İhsan Yavuz taklidi eleştirildi! Böyle tepki verdi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyide bu kızcağız giyinmemişki !!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ajda Pekkan'a sevgilisi sorulunca...

Sevgilisi sorulunca: Özel hayatıma girmeyin!

Şeyma Subaşı mekâna alınmadı! İşte sebebi

Gittiği mekâna alınmadı; kapıdan döndü! İşte sebebi

Mesut Özil'in düğününe Acun Ilıcalı'nın dansı damga vurdu

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Hatice'den olay yorum: Beni trans bireylere benzetiyorlar!

Küçücük suratımı nasıl travestiye benzetiyorsunuz?

Mesut Özil ve Amine Gülşe evleniyor! Mesut Özil Amine Gülşe'yi evinden böyle çıkardı

Gelini baba evinden davul zurnayla çıkardı! İşte ilk görüntüler

Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş

Çocuk yapma vaktim gelmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.