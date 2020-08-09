Oyuncu Nurgül Uluç hayatını kaybetti! Nurgül Uluç kimdir?

49 yaşındaki oyuncu Nurgül Uluç, hayatını kaybetti. Hande Ataizi ve Nurgül Yeşilçay'ın da yer aldığı 'Melekler Adası' adlı dizide rol alan Uluç'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Nurgül Uluç'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.

Bir çocuk annesi Nurgül Uluç, 'Korkuyorum Anne' adlı film ve çok sayıda tiyatro oyununda rol almıştı.

NURGÜL ULUÇ KİMDİR?

Nurgül Uluç 6 Mart 1971 yılında dünyaya geldi. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı. Aynı zamanda dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Uluç, 2005 yılında düzenlenen Garanti Mini Bank 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali‘nde bir ilki gerçekleştirmişti. Oyuncu, 3-5 ile 6-9 yaş çocuk gruplarına yapılan film gösterimleri sırasında, Masalcı Abla kimliği ile filmlerin anlatımlarını üstlenmişti ve bir çocuk annesiydi.



