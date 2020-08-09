MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Nurgül Uluç hayatını kaybetti! Nurgül Uluç kimdir?

Oyuncu Nurgül Uluç hayatını kaybetti! Nurgül Uluç kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Oyuncu Nurgül Uluç yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Uluç, 2005 yılında ekranlarda yer alan 'Melekler Adası' isimli dizi ve 2006 yılında çekilen 'Korkuyorum Anne' isimli filmde rol almıştı. Peki Nurgül Uluç kimdir?

Oyuncu Nurgül Uluç hayatını kaybetti! Nurgül Uluç kimdir?

49 yaşındaki oyuncu Nurgül Uluç, hayatını kaybetti. Hande Ataizi ve Nurgül Yeşilçay'ın da yer aldığı 'Melekler Adası' adlı dizide rol alan Uluç'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Nurgül Uluç'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Elazığ'a gönderildi.

Bir çocuk annesi Nurgül Uluç, 'Korkuyorum Anne' adlı film ve çok sayıda tiyatro oyununda rol almıştı.

NURGÜL ULUÇ KİMDİR?

Nurgül Uluç 6 Mart 1971 yılında dünyaya geldi. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı. Aynı zamanda dizi ve sinema filmlerinde de rol alan Uluç, 2005 yılında düzenlenen Garanti Mini Bank 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali‘nde bir ilki gerçekleştirmişti. Oyuncu, 3-5 ile 6-9 yaş çocuk gruplarına yapılan film gösterimleri sırasında, Masalcı Abla kimliği ile filmlerin anlatımlarını üstlenmişti ve bir çocuk annesiydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattıJinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı
MasterChef'te finale kalmayı başardı!MasterChef'te finale kalmayı başardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Hadise çok kızdı! 'Sizden bıktık'

Hadise çok kızdı! 'Sizden bıktık'

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Acun'dan Barış ve Cemal Can açıklaması!

Acun'dan Barış ve Cemal Can açıklaması!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beren Saat kırmızı mayosuyla Kenan Doğulu'ya poz verdi

Kırmızı mayosuyla eşine poz verdi! Beğeni yağdı

Muhteşem Yüzyıl hayranı Cardi B: Türkiye’ye gelip müze gezeceğim

Onu ikna ederse Türkiye'ye gelip...

Doktor Eray Balcan'ın Demet Akalın'a yanıtı olay oldu

Jinelog Akalın'a tepkisiyle olay oldu! Pınar Gültekin'i hatırlattı

Hazal Kaya'dan makyajsız yaz pozu

Hazal Kaya'dan makyajsız yaz pozu

Zeynep Alkan fit olmak için çok çabalıyor

Böyle olmak için çok çabalıyor! Son paylaşımıyla dikkat çekti

Seçil Gür'den Serdar Ortaç açıklaması: Affettim adamı

'Affettim adamı!' Normalleşme yaradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.