Oyuncu Pelin Öztekin’in öpücüğü tepkilere neden oldu! Şikayet edilince mekandan atıldı!

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin geçtiğimiz aylarda geçirdiği mide küçültme operasyonuyla 4 yılda 90 kilo vermeyi başarmıştı. Yeni imajıyla beğeni toplayan Pelin Öztekin son olarak Kanal D ekranlarına gelen Çatı Katı Aşk dizisinde Süheyla rolünü üstelendi. Çatı Katı Aşk dizisinin reyting canavarına kurban olmasından sonra erken final kararı alması oyuncuları üzdü. Erken final kararını ünlü oyuncu arkadaşlarıyla eğlenerek üzerinden attı. Ünlü sanatçı ve arkadaşlarının eğlencesi mekandaki diğer müşterileri rahatsız edince ortalık karıştı.

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programındaki iddialara göre, Pelin Öztekin Caddebostan’da bir mekanda kadın arkadaşıyla eğleniyordu. Güzel oyuncu ve arkadaşına gecenin ilerleyen saatlerinde ise mekanda tanıştıkları iki erkeğin eşlik ettiği öne sürüldü. Mekanda eğlenen diğer müşterilerin objektiflerine yakalanan Pelin Öztekin ve arkadaşlarının eğlencesi geceye adeta damga vurdu.

Mekanda çalan şarkıları yüksek sesle söyleyen ve dans eden Pelin Öztekin’in keyifli anları müşterilerin gözünden kaçmadı. Diğer müşteriler tarafından çekilen görüntülerde Pelin Öztekin ve sevgilisinin kimseye aldırış etmeden uzun uzun öpüşmesi gündeme bomba gibi düştü. Gecenin sonunda müşterilerin ünlü isim ve arkadaşlarının hareketlerinden şikayet etmesi üzerine ekibin mekandan kovulduğu iddia edildi.

