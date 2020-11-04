MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Pelin Öztekin’in öpücüğü tepkilere neden oldu! Şikayet edilince mekandan atıldı!

Oyuncu Pelin Öztekin’in öpücüğü tepkilere neden oldu! Şikayet edilince mekandan atıldı!

04.11.2020 16:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan’ın kordinatörlüğünde ilerleyen Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Pelin Öztekin eğlencenin dozunu kaçırınca tepkilere neden oldu. Beyaz TV ekranlarına gelen Söylemezsem Olmaz programında yayınlanan görüntülerde, Pelin Öztekin ve sevgilisinin samimi anları dikkatleri çekti. Programda ünlü oyuncu ve arkadaşlarının mekandan kovulduğu iddia edildi.

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin geçtiğimiz aylarda geçirdiği mide küçültme operasyonuyla 4 yılda 90 kilo vermeyi başarmıştı. Yeni imajıyla beğeni toplayan Pelin Öztekin son olarak Kanal D ekranlarına gelen Çatı Katı Aşk dizisinde Süheyla rolünü üstelendi. Çatı Katı Aşk dizisinin reyting canavarına kurban olmasından sonra erken final kararı alması oyuncuları üzdü. Erken final kararını ünlü oyuncu arkadaşlarıyla eğlenerek üzerinden attı. Ünlü sanatçı ve arkadaşlarının eğlencesi mekandaki diğer müşterileri rahatsız edince ortalık karıştı.

SARMAŞ DOLAŞ YAKALANDI

söylemezsem olmaz

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programındaki iddialara göre, Pelin Öztekin Caddebostan’da bir mekanda kadın arkadaşıyla eğleniyordu. Güzel oyuncu ve arkadaşına gecenin ilerleyen saatlerinde ise mekanda tanıştıkları iki erkeğin eşlik ettiği öne sürüldü. Mekanda eğlenen diğer müşterilerin objektiflerine yakalanan Pelin Öztekin ve arkadaşlarının eğlencesi geceye adeta damga vurdu.

pelin öztekin

Mekanda çalan şarkıları yüksek sesle söyleyen ve dans eden Pelin Öztekin’in keyifli anları müşterilerin gözünden kaçmadı. Diğer müşteriler tarafından çekilen görüntülerde Pelin Öztekin ve sevgilisinin kimseye aldırış etmeden uzun uzun öpüşmesi gündeme bomba gibi düştü. Gecenin sonunda müşterilerin ünlü isim ve arkadaşlarının hareketlerinden şikayet etmesi üzerine ekibin mekandan kovulduğu iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Lady Gaga Trump'ın hedefindeyken babası Trump'a destek verdiLady Gaga Trump'ın hedefindeyken babası Trump'a destek verdi
Zirveyi yine kaptırmadı! Dizilerin önüne geçtiZirveyi yine kaptırmadı! Dizilerin önüne geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne kadar iğrenç bir üçlüsünüz. haberciliğe televizyonculuğa bak. kimin eli kimin cebinde belli olmayan serengil kalkmış ahlak dersi vermeye kalkıyor. size mi kaldı milletin namusu ??

En Çok Okunan Haberler

ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor

Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Sonlandırılıyor

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem

İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem

Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı! Minik Elif'ten güzel haber

Enkazdan 65 saat sonra kurtarılmıştı! Minik Elif'ten güzel haber

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Fatma Mavi cinayetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Fatma Mavi cinayetinde yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Diğer Haberler

'Brad Pitt Angelina Jolie'nin evine gitti' iddiası

'Brad Pitt Angelina Jolie'nin evine gitti' iddiası

Sofia Richie'nin yeni sevgilisiyle romantik anları

Yeni aşıklar öpüşmeye doyamadı

Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu: Seni morgda gördüm ve bittim!

'Seni morgda gördüm ve bittim!'

Lady Gaga Trump'ın hedefindeyken babası Trump'a destek verdi

Lady Gaga Trump'ın hedefindeyken babası Trump'a destek verdi

Demet Akalın koronavirüs önlemlerine sitem etti! ‘Yalnızca bizi kapsayan yasaklar...’

Koronavirüs çıkışı! ‘Yalnızca bizi kapsayan yasaklar...’

Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz'ın iç savaş korkusu! Soluğu markette aldı

Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz'ın iç savaş korkusu! Soluğu markette aldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.