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  4. Oyuncu Şükrü Yıldız'ın sokağa bıraktığı otomobili parça parça çalındı

Oyuncu Şükrü Yıldız'ın sokağa bıraktığı otomobili parça parça çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 20:53 | Son Güncelleme

Oyuncu Şükrü Yıldız’ın, yurt dışından sipariş ettiği yedek parçayı beklediği sürede, Karaköy'de bir sokağa bıraktığı otomobili, parça parça sökülerek çalındı.

Oyuncu Şükrü Yıldız'ın sokağa bıraktığı otomobili parça parça çalındı

Oyuncu Şükrü Yıldız’ın 14 yıldır kullandığı 1987 model otomobili geçtiğimiz yıl arızalandı. Yurt içinde parça bulamayan Yıldız, yurtdışından parça siparişi vererek otomobilini Karaköy’de bulunan bir sokağa park etti.

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Dizi çalışmaları nedeniyle otomobiliyle ilgilenemeyen Yıldız bir süre sonra otomobilinin parçalarının çalındığını fark etti.

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Sokakta bulunan esnaf, otomobilin sahipsiz görülmesinin ardından hırsızların hedefi haline geldiğini belirtti.

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"BİR GÜN KAPISI BİR GÜN KAYIŞI SÖKÜLDÜ"

Mahalle sakinlerinden İdris Tut "Oyuncu bir arkadaş arabayı buraya getirip bıraktı. Bir tamirhanedeymiş. Arabayı çekiciyle getirip buraya bıraktı. Sonra sokakta kalan çocuklar bir gün kapısını bir gün kayışını sökerek bu hale getirdiler. Sahibinin de haberi var bu durumdan" dedi.

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Hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasını isteyen esnaf Adem Öztürk ise ’’ Tophane’den bir arkadaş buraya arabayı bırakıyor. Araba biraz daha yukardaydı. Çalmak isterken buraya kadar inmiş. Araba buraya geldiğinde sağlamdı, temizdi, her şeyi vardı. Bu hale geldi. Biz belediye ya da emniyetten bu arabayı kaldırmalarını istiyoruz. Çünkü içi çöple doldu. Her türlü pislik var. Bizim isteğimiz bu arabanın buradan kaldırılması’’ diye konuştu.

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Hurdaya dönen otomobilin ise amatör fotoğraf çekimleri ve video kliplerde kullanıldığı öğrenildi.

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