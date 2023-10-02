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Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Ayten'i Dila Akbaş'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı

02.10.2023 08:20 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki de hayat verdiği Ayten karakteriyle hafızalarımıza kazınan Dila Akbaş uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Şimdilerde evli ve bir çocuk annesi olan ünlü ismin yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Farah Zeynep Abdullah, Wilma Elles, Aras Bulut İynemli, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Ayten karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Dila Akbaş uzun zamandır ortalarda görünmüyor. Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim bakın şimdi ne yapıyor...

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Sevilen dizide Ayten karakterine hayat veren Dila Akbaş'ın 26 Temmuz 1985 doğumlu olduğu biliniyor. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olan isim, ayrıca Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

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2005-2007 yıllarında iki sezon Tiyatro Mie ile çocuk tiyatrosu yapan Akbaş; Ülker Royal, Halk Bisküvi, Yapı Kredi, Halley Billboard çalışması, Telsim reklamı gibi pek çok reklamda da yer aldı.

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Sırça Köşk dizisinde Begüm karakterine hayat veren Dila Akbaş, Kara İnci dizisinde ve Genco dizisinde de rol aldı.

Dila Akbaş

Akbaş, son olarak Av Mevsimi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Baba Candır dizilerinde canlandırdığı karakterler ile büyük kitlelerce tanındı.

Dila Akbaş MESLEĞİ

Sevilen oyuncu, yönetmen Çağrı Bayrak ile evlenerek kendine yeni bir hayat kurdu. Akbaş, şimdilerde oyunculuktan uzakta bambaşka bir meslek yapıyor.

Dila Akbaş eşi ve oğlu

Ünlü isim doğuma hazırlık rehberi ve hamile yogası eğitmenliği ile uğraşıyor.

Dila Akbaş MESLEĞİ 2

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Dila Akbaş öyle bir geçer zaman ki Wilma Elles anne karakteri wilma elles

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