Oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı! Sihirli Annem'in Sadık'ı son haliyle herkesi şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

Bir döneme damga vuran oyuncuları arasında; İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Defne Joy Foster, Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve daha birçok başarılı ismin yer aldığı Sihirli Annem dizisinin oyuncularının son hallleri merak ediliyor.

Son hali merak edilen isimlerden biri de dizide hayat verdiği Sadık karakteriyle büyük beğeni toplayan Şahap Sayılgan oldu. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu bakın şimdi ne yapıyor...

Son dönemlerde ekranda herhangi bir yapımda yer almayan Şahap Sayılgan, Instagram hesabında paylaştığı videolarla biliniyor.

Sayılgan, zaman zaman çektiği skeçleri ve komik videoları takipçileriyle paylaşıyor.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Şahap Sayılgan, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı.

1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanım ve Kızları dizisiyle şöhret kapısını aralayan Şahap Sayılgan, sonrasında Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı.

Senaristliğini Gamze Özer'in yaptığı Sihirli Annem dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Şahap Sayılgan, dizinin 2011 yılında ekrana gelen versiyonunda da yer almıştı.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Şahap Sayılgan, kamera önü oyunculuğunu artık bıraktı. Özel bir üniversitede öğretmenlik yaptığı bilinen Şahap Sayılgan, öğrencilere tiyatro alanında ders veriyor.



