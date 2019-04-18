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Oyundan çıkarken takım arkadaşını sakatladı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 18.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Futbol çeşitli sakatlıkların görüldüğü sert bir oyun. Ancak İsviçre'deki maçta yaşanan bu sakatlık daha önce örneği olmayan cinsten...

İsviçre 2. Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı.

Degerfors ve Oster takımları arasında oynanan karşılaşma 1-1 devam ederken Degerfors teknik direktörü ikinci yarıda bir oyuncu değişikliğine gitti. Mattias Ozgun adlı futbolcu Axel Lindahl yerine girmek için saha kenarına geldi. İkili futbolcuların çokça yaptığı gibi ‘çak’ hareketi ile yer değiştirdi. Ancak Lindahl’ın eli kayarak takım arkadaşının gözüne geldi. Bir anda yerde kalan Mattias Ozgun tüm tedavilere rağmen topa dokunmadan oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçta başka gol olmadı, 1-1’lik sonuçla Degerfors ikinci sıradaki yerini korudu. Bu durum futbol tarihindeki en garip sakatlıklardan biri olarak tarihe geçerken, Mattias Özgun da oyunda olduğu süre içerisinde en hızlı sakatlanan oyuncular arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre 2. Ligi Degerfors Oster

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